Diri eş anlamlısı nedir? Diri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Diri kelimesi Eski Türkçedeki "tirig" sözcüğünden türemiştir. Tirig, canlı anlamına gelmektedir ve zamanla diri hâline evrilmiştir. Dilimizde ilk defa Orhun Yazıtları'nda "canlı kalanlar" anlamında kullanılmıştır.
Diri kelimesi birden fazla anlam taşımaktadır. İlk anlamı "yaşamakta olan"dır. Yaşayan bir kişiyi veya hayvanı anlatırken kullanılabilir. TDK'ye göre bu kelimenin anlamı:
Diri kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "canlı"dır. Canlı kelimesi ise dilimize Farsçadan girmiştir. Türkçenin etkilendiği bir dil olan Farsçada canlı kelimesi, yaşam anlamına gelen "can" kelimesinden türemiştir. Diri kelimesinin eş anlamı olan diğer kelimeler:
Bir kelimenin birden fazla anlamı olabileceği için kelimenin cümle içerisinde nasıl kullanıldığına bakılır. Bu anlamlardan hangisinin ifade edilmek istendiği cümlenin içerisindeki kullanım şeklinden anlaşılır.