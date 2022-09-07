Diri eş anlamlısı nedir? Diri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Diri kelimesi Eski Türkçedeki "tirig" sözcüğünden türemiştir. Tirig, canlı anlamına gelmektedir ve zamanla diri hâline evrilmiştir. Dilimizde ilk defa Orhun Yazıtları'nda "canlı kalanlar" anlamında kullanılmıştır.

Diri ne demek?

Diri kelimesi birden fazla anlam taşımaktadır. İlk anlamı "yaşamakta olan"dır. Yaşayan bir kişiyi veya hayvanı anlatırken kullanılabilir. TDK'ye göre bu kelimenin anlamı:

Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı

Güçlü, zinde

Solmamış, pörsümemiş

Tam olarak pişmemiş

Diri kelimesinin eş anlamı

Diri kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "canlı"dır. Canlı kelimesi ise dilimize Farsçadan girmiştir. Türkçenin etkilendiği bir dil olan Farsçada canlı kelimesi, yaşam anlamına gelen "can" kelimesinden türemiştir. Diri kelimesinin eş anlamı olan diğer kelimeler:

Canlı

Zinde

Pörsümemiş

Solmamış

Zinde

Dirinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin birden fazla anlamı olabileceği için kelimenin cümle içerisinde nasıl kullanıldığına bakılır. Bu anlamlardan hangisinin ifade edilmek istendiği cümlenin içerisindeki kullanım şeklinden anlaşılır.

O küçük yavrunun hâlâ canlı olduğunu görünce çok sevindiler.

Sabahları o kadar zinde uyanıyordu ki ben beş bardak kahve içsem bile o kadar zinde olamam.

Aldığı elmaları annesi hemencecik dolaba kaldırdığı için daha pörsümemiş.

Sevgilisinin ona verdiği güller hâlâ solmamıştı.



