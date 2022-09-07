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Diri eş anlamlısı nedir? Diri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

07.09.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir sözcüğün birden fazla anlama gelmesi, o sözcüğün daha geniş alanlarda kullanılabilmesini sağlar. Aynı şekilde bir sözcüğün anlamını taşıyan başka sözcükler de vardır. Bu durumda eş anlamlı sözcükler meydana gelir. Diri kelimesi de eş anlamı bulunan bir sözcüktür. Peki, diri kelimesinin eş anlamı nedir?

Diri eş anlamlısı nedir? Diri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Diri kelimesi Eski Türkçedeki "tirig" sözcüğünden türemiştir. Tirig, canlı anlamına gelmektedir ve zamanla diri hâline evrilmiştir. Dilimizde ilk defa Orhun Yazıtları'nda "canlı kalanlar" anlamında kullanılmıştır.

Diri ne demek?

Diri kelimesi birden fazla anlam taşımaktadır. İlk anlamı "yaşamakta olan"dır. Yaşayan bir kişiyi veya hayvanı anlatırken kullanılabilir. TDK'ye göre bu kelimenin anlamı:

  • Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı
  • Güçlü, zinde
  • Solmamış, pörsümemiş
  • Tam olarak pişmemiş
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Diri kelimesinin eş anlamı

Diri kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "canlı"dır. Canlı kelimesi ise dilimize Farsçadan girmiştir. Türkçenin etkilendiği bir dil olan Farsçada canlı kelimesi, yaşam anlamına gelen "can" kelimesinden türemiştir. Diri kelimesinin eş anlamı olan diğer kelimeler:

  • Canlı
  • Zinde
  • Pörsümemiş
  • Solmamış
  • Zinde
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Dirinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin birden fazla anlamı olabileceği için kelimenin cümle içerisinde nasıl kullanıldığına bakılır. Bu anlamlardan hangisinin ifade edilmek istendiği cümlenin içerisindeki kullanım şeklinden anlaşılır.

  • O küçük yavrunun hâlâ canlı olduğunu görünce çok sevindiler.
  • Sabahları o kadar zinde uyanıyordu ki ben beş bardak kahve içsem bile o kadar zinde olamam.
  • Aldığı elmaları annesi hemencecik dolaba kaldırdığı için daha pörsümemiş.
  • Sevgilisinin ona verdiği güller hâlâ solmamıştı.
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