Etki eş anlamlısı nedir? Etki kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Etki kelimesi, "ét-" köküden türemiştir. Etki kelimesinin ek dizilimi "et- > et+ki" şeklindedir. Etki, hem canlı hem de cansız varlıkların üzerindeki verilen tepkinin sonucunu ifade eder. Türkçe kökenli olan etki kelimesinin tarihte bilinen ilk kullanımı ise 1930 yıllarına tekabül eder. İlk başta "tesir" anlamıyla kullanılan etki kelimesinin anlamı zaman içerisinde genişlemiştir.

Etki kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Etkinin eş anlamlısı birden fazladır. Etki kelimesinin eş anlamlısı olan kelimelerden bazıları mecaz olarak aynı anlamdadır. Bu yüzden eş anlamlı kelime seçerken mutlaka cümlenin bağlamına bakmak gerekir.

Tesir

Hasiyet

Yardım

Etkinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hiçbir tesir altında kalmadan söz vermen gerekiyor.

İlaçların tesir etmesi için düzenli kullanmak gerekir.

Konuştuğu kelimeler ile birçok insanı tesiri altına aldı.

İzlediğim son sinema filminin tesiri hala geçmedi.

Haber yayınlarının kamuoyu üzerindeki hasiyeti daha geçmedi.

Güneş yakıcıydı ama yağmurun yardımıyla akşama doğru serinlik gelmişti.

Meyveleri düzenli yersen yardımını kısa sürede görürsün.



