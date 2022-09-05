Etki eş anlamlısı nedir? Etki kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Etki kelimesi, "ét-" köküden türemiştir. Etki kelimesinin ek dizilimi "et- > et+ki" şeklindedir. Etki, hem canlı hem de cansız varlıkların üzerindeki verilen tepkinin sonucunu ifade eder. Türkçe kökenli olan etki kelimesinin tarihte bilinen ilk kullanımı ise 1930 yıllarına tekabül eder. İlk başta "tesir" anlamıyla kullanılan etki kelimesinin anlamı zaman içerisinde genişlemiştir.
Etkinin eş anlamlısı birden fazladır. Etki kelimesinin eş anlamlısı olan kelimelerden bazıları mecaz olarak aynı anlamdadır. Bu yüzden eş anlamlı kelime seçerken mutlaka cümlenin bağlamına bakmak gerekir.