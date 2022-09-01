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Doruk eş anlamlısı nedir? Doruk kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

31.08.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski bir dil olan Türkçe, geçirdiği gelişim dönemlerine göre farklı isimlerle adlandırılır. Mesela Eski Türkçe ve Orta Türkçe bu dönemlerden bazılardır. Doruk kelimesi de Orta Türkçe döneminde türemiş bir kelimedir. Zaman içerisinde yapısal ve anlamsal olarak değişime uğramıştır. Peki, doruk kelimesinin eş anlamı nedir?

Doruk eş anlamlısı nedir? Doruk kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe birçok farklı dille farklı zamanlarda etkileşime girmiştir. Fransızca ve Arapça en çok kelime alışverişi yaptığı dillerdir. Fakat eski dönemlerde yaşanılan bölge itibariyle Moğolcayla da etkileşime girmiştir. Doruk kelimesi de Orta Türkçe döneminden günümüze kadar ulaşan bir kelimedir.

Moğolcada zirve ve yükseğe çıkmak anlamında kullanılan "toruġ/toruy-" kelimeleri Türkçedeki "toruğ" kelimesinden alıntıdır. Ayrıca Anadolu ağızlarında da yine zirve anlamına gelen "dora/doran" kelimeleri görülür. Zaman içerisinde anlamsal ve yapısal olarak değişime uğrayan doruğun eş anlamlısı olan sözcükler de türemiştir.

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Doruk ne demek?

Doruk kelimesi bir yerin veya bir şeyin en üst noktasını ifade etmektedir. Coğrafi bir terim olan doruk kelimesi, zamanla "herhangi bir şeyin ulaştığı en üst noktayı ifade eden" anlamını kazanmıştır.

Doruk eş anlamlısı

Doruk kelimesi "coğrafi bir alan, bir verinin sonuçları veya bir kişinin başarısı gibi bir çok şeyin en üst noktası"nı ifade etmek için kullanılabilir. Doruğun eş anlamı olan şahika, tepe ve zirve kelimeleri de aynı şekilde dağ gibi yüksek yerlerinin üst noktasını anlatırken kullanılır. Doruk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şöyledir:

  • Zirve
  • Tepe
  • Şahika
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Doruğun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçe kökenli tepe ve Arapça kökenli zirve/şahika kelimeleri dilimizde doruk kelimesinin eş anlamı olarak kullanılmaktadır. Bu kelimelerin anlamları anlam olarak aynı olsa da cümle içerisinde kullanımına göre değişebilir.

  • Dağın tepesinden bakmak hoşuna gitmişti.
  • Başarı olarak okulda en tepedeydi.
  • Zirveye çıkarak kendini kanıtlamak istiyordu.
  • Satışlar bu sene zirve yapmıştı.
  • Karşıdaki dağların karlı şahikalarını izlemek bana keyif veriyordu.
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