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Çevre eş anlamlısı nedir? Çevre kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

01.09.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, sondan eklemeli dildir. Oğuz dil grubundaki Batı Oğuz dilinin Osmanlı Türkçesinin devamıdır. Dünyadaki en zengin diller içinde yer alan Türkçedeki çoğu kelime Farsça, Fransızca ve Arapçadan geçmiştir. Ancak bazı kelimeleri Eski Türkçe döneminden beri korumaktayız. Türkçe kökenli "çevre" kelimesi de Orta Türkçeden beri koruduğumuz bir kelimedir. Çevre kelimesinin karşılığı olan eş anlamlıları vardır. Peki, çevre kelimesinin eş anlamı nedir?

Çevre eş anlamlısı nedir? Çevre kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çevre kelimesi, eski Türkçede "çevür" fiilinin +A eki eklenmesiyle oluşmuştur. Çevre kelimesinin geçtiği en eski kaynak Codex Cumanicus olarak bilinmektedir. 1600'lü yıllarda "çevre" hâlini almıştır. Türkçede çevre kelimesine alternatif kullanılabilecek eş anlamlı kelimeler de mevcuttur.

Çevre kelimesinin anlamı nedir?

Türkçe kökenli çevre kelimesinin sekiz farklı anlamı vardır. Türk Dil Kurumuna göre çevre kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Yağlık
  • Düzlem üzerinde yer alan şekli sınırlandıran çizgi
  • Herhangi bir kavramın etrafı, yakını ve periferi
  • Hayatın gelişmesini etkileyen toplumsal, kültürel ve doğal dış faktörlerin bütünlüğü
  • Kişinin içerisinde olduğu toplumun meydana geldiği ortamlar
  • Kimselerle ilişkisi olanlar, muhit
  • Birimden önce ya da sonra gelen aynı türdeki birimlerin tümü, bunlar tarafından oluşturulan kontekst, küçük gruplar.

Çevre kelimesinin cümle içi örnekleri şu şekildedir:

  • Onun çevresi çok geniş olduğu için hemen iş buldu.
  • Büyük şehirlerin çevresi hep gecekondularla doludur.
  • Babamın çevresinin destekleriyle bu noktaya gelebildim.
  • Annemin sandığına bakarken işlemeli çevreler buldum.
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Çevrenin eş anlamlısı nedir?

Çevre kelimesi, herhangi bir alanın kuşatıldığı doğal alan ve şehirleşme için kullanılır. Çevre kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Muhit
  • Dolayı
  • Etraf
  • Ortalık
  • Civar
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Çevrenin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

Çevre kelimesinin birden fazla anlamı olduğu için eş anlamlı kelimeleri seçerken cümlenin bağlamına ve anlamına bakmak gerekir.

  • Bu muhitte boş ev bakıyoruz.
  • Esentepe etrafında kiralık dükkân arıyoruz.
  • Civardaki tüm köylere haber saldık.
  • Ortalık bugün çok karıştı.
  • Ayşe’nin etrafı çok dedikoducudur.
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