Çevre eş anlamlısı nedir? Çevre kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çevre kelimesi, eski Türkçede "çevür" fiilinin +A eki eklenmesiyle oluşmuştur. Çevre kelimesinin geçtiği en eski kaynak Codex Cumanicus olarak bilinmektedir. 1600'lü yıllarda "çevre" hâlini almıştır. Türkçede çevre kelimesine alternatif kullanılabilecek eş anlamlı kelimeler de mevcuttur.

Çevre kelimesinin anlamı nedir?

Türkçe kökenli çevre kelimesinin sekiz farklı anlamı vardır. Türk Dil Kurumuna göre çevre kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Yağlık

Düzlem üzerinde yer alan şekli sınırlandıran çizgi

Herhangi bir kavramın etrafı, yakını ve periferi

Hayatın gelişmesini etkileyen toplumsal, kültürel ve doğal dış faktörlerin bütünlüğü

Kişinin içerisinde olduğu toplumun meydana geldiği ortamlar

Kimselerle ilişkisi olanlar, muhit

Birimden önce ya da sonra gelen aynı türdeki birimlerin tümü, bunlar tarafından oluşturulan kontekst, küçük gruplar.

Çevre kelimesinin cümle içi örnekleri şu şekildedir:

Onun çevresi çok geniş olduğu için hemen iş buldu.

Büyük şehirlerin çevresi hep gecekondularla doludur.

Babamın çevresinin destekleriyle bu noktaya gelebildim.

Annemin sandığına bakarken işlemeli çevreler buldum.

Çevrenin eş anlamlısı nedir?

Çevre kelimesi, herhangi bir alanın kuşatıldığı doğal alan ve şehirleşme için kullanılır. Çevre kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Muhit

Dolayı

Etraf

Ortalık

Civar

Çevrenin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

Çevre kelimesinin birden fazla anlamı olduğu için eş anlamlı kelimeleri seçerken cümlenin bağlamına ve anlamına bakmak gerekir.

Bu muhitte boş ev bakıyoruz.

Esentepe etrafında kiralık dükkân arıyoruz.

Civardaki tüm köylere haber saldık.

Ortalık bugün çok karıştı.

Ayşe’nin etrafı çok dedikoducudur.



