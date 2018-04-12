Diriliş Ertuğrul 114. son bölümü izle: Ertuğrul Bey'e tuzak! (Diriliş Ertuğrul 115. yeni bölüm fragmanı)

Diriliş Ertuğrul 114. son bölümü, izleyenleri nefeslerini keserken finali ile iyice meraklandırdı. Diriliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul Bey, Sivas Emiri ile birlikte gelen Sultan'ın fermanı ile iyice rahatlar. Çünkü ferman Sadettin Köpek'in ölümünü buyurmaktadır. Bunun üzerine harekete geçen Ertuğrul Bey, ulak kılığında Samsa'dan haber getirdim diyerek Sadettin Köpek'in çadırına girer. Fakat Ertuğrul Bey'e tuzak kurulmuştur. Çadırda emir yoktur. Karşısına Günalp Bey çıkar. Bu sahne ile sona eren 114. bölümden sonra Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı beklendi. Fakat geçen hafta olduğu gibi yeni bölüm fragmanı yayınlanmandı. Bu konuda yapımcılardan henüz bir açıklama da gelmedi. Diriliş Ertuğrul yeni bölümü haftaya olacak mı bilinmiyor. İşte Diriliş Ertuğrul 114. son bölümde yaşananlar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Diriliş Ertuğrul son bölümde; Ertuğrul ile Günalp arasındaki hesaplaşma, Ertuğrul’un Günalp’ı alt etmesi ve onu affetmesi ile sonuçlandı. Bu sırada obadan Köpek’i öldürmek üzere ayrılan Aslıhan Hatun, amacına ulaşamayıp kendi canından oldu. Obadakiler ve Turgut, Aslıhan’ın beklenmedik ölümü karşısında yıkıma uğradı. Köpek’in öldürülmeye çalışıldığını öğrenen Mahperi Hatun, yarım kalan işi tamamlamak istedi ancak Köpek, Kayraldı sayesinde saraydan çıkarıldı. Günalp, Köpek’in saldırıya uğradığını öğrenince Ertuğrul’u öldürmek için tekrar harekete geçti. Öte yandan Tekfur Kritos, Ahmet’i Nikea’ya imparatorun yanına gönderirken, Sultan Gıyaseddin ise Ertuğrul ile iş birliği yaparak Köpek’i öldürmesi için Sivas Emiri Hüsameddin Karaca’yı vazifelendirdi. Ertuğrul ve Alplar Aslıhan’ı Söğüt’e defnettikten sonra mezarı başında Saadettin Köpek’ten intikam almak için yemin etti.