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Diriliş Ertuğrul 114. son bölümü izle: Ertuğrul Bey'e tuzak! (Diriliş Ertuğrul 115. yeni bölüm fragmanı)

DİZİ HABERLERİ  | 12.04.2018 08:47 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul 114. son bölümü TRT 1 HD ekranlarında soluksuz izlendi. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul Bey, Sivas Emiri Hüsamettin Karaca ile Sadettin Köpek'in ölüm emrini yerine getirmek için plan yaparlar. Fakat Ertuğrul Bey, ulak kılığında girdiği Sadettin Köpek'in çadırında kendisine hazırlanan büyük tuzak ile karşı karşıya kalır. Peki Diriliş Ertuğrul 115. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Diriliş Ertuğrul son bölümü...

Diriliş Ertuğrul 114. son bölümü izle: Ertuğrul Bey'e tuzak! (Diriliş Ertuğrul 115. yeni bölüm fragmanı)

Diriliş Ertuğrul 114. son bölümü, izleyenleri nefeslerini keserken finali ile iyice meraklandırdı. Diriliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul Bey, Sivas Emiri ile birlikte gelen Sultan'ın fermanı ile iyice rahatlar. Çünkü ferman Sadettin Köpek'in ölümünü buyurmaktadır. Bunun üzerine harekete geçen Ertuğrul Bey, ulak kılığında Samsa'dan haber getirdim diyerek Sadettin Köpek'in çadırına girer. Fakat Ertuğrul Bey'e tuzak kurulmuştur. Çadırda emir yoktur. Karşısına Günalp Bey çıkar. Bu sahne ile sona eren 114. bölümden sonra Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı beklendi. Fakat geçen hafta olduğu gibi yeni bölüm fragmanı yayınlanmandı. Bu konuda yapımcılardan henüz bir açıklama da gelmedi. Diriliş Ertuğrul yeni bölümü haftaya olacak mı bilinmiyor. İşte Diriliş Ertuğrul 114. son bölümde yaşananlar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Diriliş Ertuğrul son bölümde; Ertuğrul ile Günalp arasındaki hesaplaşma, Ertuğrul’un Günalp’ı alt etmesi ve onu affetmesi ile sonuçlandı. Bu sırada obadan Köpek’i öldürmek üzere ayrılan Aslıhan Hatun, amacına ulaşamayıp kendi canından oldu. Obadakiler ve Turgut, Aslıhan’ın beklenmedik ölümü karşısında yıkıma uğradı. Köpek’in öldürülmeye çalışıldığını öğrenen Mahperi Hatun, yarım kalan işi tamamlamak istedi ancak Köpek, Kayraldı sayesinde saraydan çıkarıldı. Günalp, Köpek’in saldırıya uğradığını öğrenince Ertuğrul’u öldürmek için tekrar harekete geçti. Öte yandan Tekfur Kritos, Ahmet’i Nikea’ya imparatorun yanına gönderirken, Sultan Gıyaseddin ise Ertuğrul ile iş birliği yaparak Köpek’i öldürmesi için Sivas Emiri Hüsameddin Karaca’yı vazifelendirdi. Ertuğrul ve Alplar Aslıhan’ı Söğüt’e defnettikten sonra mezarı başında Saadettin Köpek’ten intikam almak için yemin etti.

‘’Beklediğimiz vakit geldi. Gayrı söz pusatlarımızındır. Köpek’in zafer hevesi kursaklarında kalacak inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun.’’

Ertuğrul, Hüsameddin Karaca ile bir olup Köpek’in cezasını kesebildi mi? Aslıhan’ın intikamı alınabildi mi? Aslıhan’ın ölümüyle sarsılan Turgut, ne yaptı? Ahmet, Tekfur Kritos’un ona verdiği görevi yerine getirebildi mi? Marya’nın Köpek için casusluk yaptığı anlaşıldı mı? Köpek’e olan sadakati yüzünden gözlerine perde inen Günalp, Köpek’in bir hain olduğunu idrak edebildi mi? Gıyaseddin ve Mahperi, Köpek’in önlenemez yükselişine mani olabildiler mi? Ertuğrul ve alpların yokluğunda Kayı Obası’nın akıbeti ne oldu?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

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