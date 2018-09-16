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Diriliş Ertuğrul'a sürpriz transfer! Hande Soral hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 16.09.2018 20:23 | Son Güncelleme

TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan, Diriliş Ertuğrul dizisine ilişkin bomba açıklamalarda bulundu. Vatan Gazetesi'nden Oya Doğan'a konuşan Zeydan, Burak Özçivit tartışmalarına son noktayı koyarken, dizide Ertuğrul'un aşık olacağı ünlü ismi de açıkladı.

Diriliş Ertuğrul'a sürpriz transfer! Hande Soral hangi rolde oynayacak?

Diriliş Ertuğrul'un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'dan diziye ilişkin bomba açıklamalar geldi. Vatan Gazetesi yazarı Oya Doğan'a konuşan Kurtuluş Zeydan, Burak Özçivit tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kurtulu, aynı zamanda dizide Ertuğrul'un aşık olacağı yeni kızı da açıkladı.

Dizinin yeni sezonda yine çarşamba akşamları ekrana geleceğini belirten Kurtuluş Zeydan, dizinin isminin 'Diriliş Osman Gazi' değil bu sene de 'Diriliş Ertuğrul' olacağını söyledi. Kurtuluş Zeydan, ''Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor'' dedi.

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ERTUĞRUL'UN AŞIK OLACAĞI KIZ KİM?
Öte yandan Ertuğrul'un artık bekar olduğunu vurgulayan Kurtuluş Zeydan, ''Onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak.'' dedi.Kurtuluş Zeydan, Ertuğrul'un aşık olacağı karakteri oyuncu Hande Soral'ın canlandıracağını açıkladı.

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BURAK ÖZÇİVİT DİZİYE KATILACAK MI?

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Kurtuluş Zeydan, Burak Özçivit'in dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Burak Özçivit'in projede olmasının büyük bir kazanç olacağını belirten Kurtuluş Zeydan, ''Doğru konumlandırma için biraz sabırlı olmamız ve zamana bırakmamız gerekiyor.'' diyerek Özçivit'in bu sene projede yer almadığını söyledi.


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