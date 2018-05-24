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Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey Moğol imparatoru Ögeday'a biat mı etti? 'Hanlar hanı Ögeday Han'a tabi olmayı kabul ederim'

DİRİLİŞ: ERTUĞRUL HABERLERİ  | 24.05.2018 01:36 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin 23 Mayıs Çarşamba yayınlanan 119. bölümünün finalinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sultan Gıyaseddin'in elçisi olarak, Noyan'la birlikte Moğol imparatoru Ögeday'a giden Ertuğrul Bey'e şok bir teklif geldi. Ögeday Han'ın kendisine tabi olması isteğini Ertuğrul Bey kabul etti. Ertuğrul Bey ' Cihanın gördüğü en büyük han olan hanlar hanı Ögeday Han'a tabi olmayı kabul ederim. Kutlu yolunuzda Anadolu topraklarını ihya ve idare etmek benim için şereftir' diye cevap verdi.

Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey Moğol imparatoru Ögeday'a biat mı etti? 'Hanlar hanı Ögeday Han'a tabi olmayı kabul ederim'

Diriliş Ertuğrul dizisinin son bölümündeki final sahnesi herkesi şaşırttı. Ertuğrul, Sultan Gıyaseddin’in isteğine uyarak Moğol Hanı Ögeday’ın huzuruna elçi olarak gitmeyi kabul etti. Sultan Gıyaseddin'in vergiyi iki katına çıkardığını ileten Ertuğrul Bey, sınırlardaki Moğol askerlerinin Cenginhan kurallarına uymadığını da elindeki heybe örneğiyle Ögeday Han'a iletti. Ögeday Han'dan ise Noyan'ı da şaşırtan bir teklif geldi. Moğol imparatoru Ögeday Han, 'Senden bana tabi olmanı isterim. Ben hanlar hanı Ogeday'ım. İtimat ettiğim yiğitlere sadece bir kez teklif yaparım' sözleriyle Ertuğrul Bey'e sürpriz bir teklif yaptı.

Ertuğrul Bey ise teklifi kabul ettiğini söyleyerek, 'Sözleriniz obasıyla yurt tutup kök salmak isteyen benim gibi bir uçbeyi için büyük bir şereftir. Cihanın gördüğü en büyük han olan hanlar hanı Ögeday Han'a tabi olmayı kabul ederim. Sizin kutlu yolunuzda Anadolu topraklarını ihya ve idare etmek benim için şereftir' dedi. Ertuğrul Bey'in bu yanıtı vermesi dizinin hayranlarını şoke etti. Ancak Ertuğrul'un Ögeday ile ilgili asıl planının ne olduğu ise önümüzdeki bölümlerde ortaya çıkacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 120. BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul'un 120. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde, Ertuğrul Bey'in 'Sultanımız istediğiniz vergiyi iki katına çıkarmayı kabul etti. Sulh anlaşmasını da yenilemek istiyor' sözleri dikkat çekti. Noyan ise kendisine yapılan biat teklifi karşılığında garanti olarak Ertuğrul'un oğullarından birisini rehin olarak vermesi gerektiğini söyledi. Ödegay Han ise Ertuğrul Bey'e 'Seni Selçuklu Devleti'nin sultanı yapacağım' dedi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ertuğrul, Sultan Gıyaseddin’in isteğine uyarak Moğol Hanı Ögeday’ın huzuruna elçi olarak gitmeyi kabul etmişti. Noyan ise Kayı Obası’na gelip Ertuğrul’un karşısına çıkmıştı. Sonrasında birlikte Ögeday Han’a gitmek için yola çıkmışlardı. Komutan Romanos, sulh görüşmesi için Kayı Obası’na gelmişti. Ancak amacının sulh olmadığı sonradan anlaşılmıştı ve vuruşma yaşanmıştı. Bu vuruşmada Bamsı yara almıştı. Günalp ise Almıla’dan şüphelenmişti. Almıla bu yüzden Günalp’ı öldürmeye karar vermişti. Sugay ise evladının mezarını ziyaret etmeye giderken saldırıya uğramış ve zapt edilmişti.

Noyan ile birlikte çıktıkları yolculukta, Ertuğrul ve alplarını neler bekliyor? Vuruşma esnasında kötü bir şekilde yaralanan Bamsı’nın ahvali ne olacak? Romanos’un cezası kesilecek mi? Sugay Hatun’un akıbeti ne olacak? Almıla, amaçları doğrultusunda nasıl bir hamlede bulunacak? Ertuğrul Bey’in yokluğunda Kayı Obası’nda ahval ne olacak?

Meşakkatli yolları geride bıraktıktan sonra sultanın huzuruna çıkan oba beyi ve Baycu Noyan, Ögeday Han'ın söylemlerini dinlemeye hazırdır. Sultanından bir takım hediyeler getirdiğini ifade eden oba beyi, Ögeday Han'a elindeki heybeyle birlikte takdim etmiştir. Oba beyi, elindeki heybenin içerisinde çok önemli bilgiler yer aldığını Ögeday Han'a iletmiştir. Peki, o heybeden neler çıkacaktır?

Son bölümde, Kayı Obasını kast ederek Türklerin derisini yüzeceğim ifadelerinde bulunan Noyan, yeni bölüm fragmanında oba beyinin otağına gelmiştir. Noyan'ı karşısında gören oba beyi, bu ziyaretin nedenini merak etmektedir. Ağzındaki baklayı çıkaran Noyan, oba beyine zoraki elçilik teklifinde bulunmuştur. Oba beyinin Ögeday Han için elçilik yapacağını dile getiren Noyan, bunun için uzun bir yola çıkacaklarını söylemiştir.

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