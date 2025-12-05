MAGAZİN

Güllü soruşturmasında tanık ifadesi ortaya çıktı! 'Arkası dönük, omzundan itekledi'

Şarkıcı Güllü’nün sır ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, yeni bir iddia gündeme geldi. Güllü'nün komşusu olduğunu söyleyen bir tanık ifade verdi ve "Güllü'nün itildiği görüntüleri kameram kayıt etmiş. Emniyet dahilinde görüntüleri vereceğim. Artık bu olay çözülsün" ifadelerini kullandı.

Öznur Yaslı İkier

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü, 26 Eylül’de kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan ile evde bulunduğu sırada altıncı kattan düşerek hayatını kaybetmişti.

Olaya dair soruşturma devam ederken Güllü'nün kızı ve oğlu hakkında ortaya atılan iddialara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Bu defa Güllü'nün komşusu olduğunu söyleyen bir tanığın ifadeleri gündeme bomba gibi düştü. İsmini vermek istemeyen bir komşu, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Normalde Balıkesir’de yaşıyorum, Çınarcık’ta yazlığım var. Kendi daireme kamera taktırmıştım. Şüpheler artınca kayıtları incelemek istedim. Kamera kayıtlarına baktığımda Güllü’nün itilme anını kameramın kaydettiğini gördüm. Emniyete vereceğim. Artık bu olay çözülsün"

'OMZUNDAN İTEKLEDİ'

'Elimde görüntü var diyen tanık' ayrıca Esra Ezmeci'nin programına telefonla bağlanarak 'Arkası dönük, omzundan itekledi' diyerek düşme anını anlattı.

Anahtar Kelimeler:
Güllü
