Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir'in aşkına bir şans daha vermişti! Mutluluğu kısa sürdü

Son yılların en dikkat çeken genç oyuncularından biri olan Helin Kandemir özellikle Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisiyle adından söz ettirmişti

Kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Helin Kandemir iş insanı sevgilisi Celal Can Algül'den ayrıldı.

Geçtiğimiz mart ayında ilişki yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Helin Kandemir ile Celal Can Algül, kısa süren birlikteliklerinin ardından yollarını ayırmıştı. Kandemir, yaptığı bir açıklamayla ayrılığı doğrulamıştı.

Eylül ayında Helin Kandemir ve Celal Can Algül, bir arkadaşlarının düğününe birlikte katılmış ve o güne ait fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak ilişkilerine yeniden bir şans verdiklerini göstermişti.

Ancak bu ikinci deneme de uzun sürmedi. Helin Kandemir ile Celal Can Algül, bir kez daha ayrılık kararı aldı.

Helin Kandemir ile Celal Can Algül, sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakarak birlikte yer aldıkları fotoğrafları da kaldırdı.