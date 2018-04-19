Diriliş Ertuğrul'da hata! Sadettin Köpek'in ölümü bakın nasıl olmuş!

Diriliş Ertuğrul dizisinde son bölümüne Sadettin Köpek karakterinin ölüm sahnesi damga vurdu. Ertuğrul Bey'in dizinin sevilmeyen karakteri Sadettin Köpek'i ormanda pusuya düşürerek öldürüyor. Fakat tarihi kaynaklara göre Sadettin Köpek'i öldüren Ertuğrul değil.

DİZİDEKİ ÖLÜM TARİHİ KAYNAKLARLA ÇELİŞİYOR

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul tarafından öldürülen Sadettin Köpek yaptığı işlerden çok kendisi için tehdit olarak gördüğü kişileri öldürtmesi ile tanınıyor. Anadolu Selçuklu Devleti'nde bir dönem vezirlik de yapan Sadettin Köpek'in ölümü tarihi kaynaklara göre Diriliş Ertuğrul'daki gibi olmamıştır. II. Gıyaseddin Keyhüsrev, Sivas subaşısı Hüsamettin Karaca'ya Sadettin Köpek'i öldürmesini emretmiş ve ölümü kendi inşa ettiği saray olan Kubadabad Sarayı'nda gerçekleşmiştir.

GÖZÜNÜ TAHTA DİKMİŞTİ

Gözü tahtta olan Köpek, tüm bu iddiaların yanı sıra devletin kötü gidişinden de Sultanı sorumlu tuttu ve Sultanın Abbasi halifelerinin sancağını değiştireceği, Abbasileri tanımayacağı söylentisini yaydı. II. Gıyaseddin Keyhusrev, Köpek'in gücünün artmasından endişelenince 1238 senesinde Köpek ile birlikte Kubadabad Sarayı'na geldi ve Köpek'i bertaraf etmek için güvendiği hassa kölelerinden birini Sivas Subaşısı Hüsameddin Karaca'ya gizlice gönderip Köpek'i ortadan kaldırmasını emretti.