Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun ve Bamsı öldü mü? Diriliş Ertuğrul 143. yeni bölüm fragmanı izle!

TRT 1'in çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Diriliş Ertuğrul, bu haftaki 143. yeni bölümü ile yine nefesleri kesecek. Oğuz Alp'in ölümünün ardından Ertuğrul Bey ve alpleri intikam yemini ediyor. Düşmanlara aman vermeyen oba beyi, Dragos'a ulaşmak için büyük bir fırsat elde etmişti.
İlbilge Hatun'un aldığı darbenin ardından yere yığıldığı Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanında, Dragos ise gündemdeki bir diğer isim olmaya devam ediyor. Dragos'un peşinden giden oba beyi, kurduğu planlar ile büyük bir kozu elde etmenin peşindedir. Dragos'un yanına giderek oba beyinin Alıncak ile bir planı olduğunu aktaran Albastı Beybolat, henüz neyin içinde olduğunu bilmemektedir. Peki oba beyi Dragos'un kimliğini öğrenebilecek mi? Kurulan pusuda yaralanan İlbilge Hatun ölecek mi?
Ertuğrul Bey, kurduğu tuzakla Alıncak’ı kendine doğru çekmiş ve onu yakalamıştır. Onu takip eden Beybolat Bey ise “Albastı” kimliğinin ortaya çıkmaması için Alıncak’a öldürücü bir ok atıp ağır yaralamış fakat Ertuğrul bey ve Alpları Alıncak’ı tedavi etmiştir. Peki Alıncak, Beybolat’ın gerçek kimliğini itiraf edecek mi?
Öte yandan Ertuğrul Bey şüphelendiği Zangoç’a bir oyun kurmuş ve onun Uranos’la bağlantısını ortaya çıkarmıştır. Ertuğrul Bey’in kurduğu tuzağa düşen Zangoç, Uranos’u Ertuğrul Bey’in tuzağına göndermiştir. Ertuğrul Bey ise Uranos’u yakalamıştır. Peki Uranos, Dragos’un Zangoç olduğunu itiraf edecek mi ?
Beybolat Bey, Kayı obasında fitne çıkarmak için kardeşi Sırma’yı görevlendirerek Hafsa ve Selcan’ı birbirine düşürmeyi başarmıştı. Bamsı’nın Alpbaşılıktan azledilmesi ve Alplığı bırakmasıyla gerilim artmış, Hafsa obadan göçmek istemişti. Hain oyunlarıyla kayı obasını yıpratmaya çalışan Beybolat’ın son oyunuysa Söğüt yolunda Bamsı’nın ailesine saldırarak Aybars’ı kaçırmak olmuştu. Bu durumu öğrenen Bamsı pusatına sarılmış ve oğlunu kaçıranların peşine düşmüştü. Peki Bamsı, oğlu Aybars’ı kurtarabilecek mi? Aybars yaşayacak mı?
Ertuğrul Bey, Zangoç’u zindana attırmıştı. Zangoç zindana götürülürken beklenmedik bir şekilde Oğuz’u ve Melikşah’ı yaralamıştı. Peki Melikşah ve Oğuz hayatta kalabilecek mi? Zangoç’un gerçek kimliği ortaya çıkacak mı?
Diriliş Ertuğrul'a 5. sezonda 'Uranos' rolüyle dahil olan Uğur Karabulut yeni bölümde veda edecek.
Ertuğrul Bey, Alıncak ve Albastı’yı Mergen’i kurtarmak için yaptığı baskında elinden kaçırmış, oğlu Gündüz’de yaralanmıştı. Fakat intikam için yeni bir oyun kurmuş, Alıncak’ı tuzağına çekmeyi başarmıştı. Dragos'un tertibi başkaydı; Mergen'in son yazdığı mektupta güya Keykavus'un Söğüt kırsalında olduğunda bahsediliyordu... Tabi ki bu Alıncak için bir tuzaktı... Dragos'un Beybolat'la (Albastı) kurduğu tertipse Ertuğrul’un Alıncak’ı tuzağa çekip öldürmesi ihtimali üstüne kuruluydu. Bu minvalde Dragos bu tuzağın yerini Beybolat'a haber verecek, Beybolat da hemen ardından yorgun düşmüş Kayılara saldırıp Ertuğrul'u öldürecektı.
Fakat Alıncak kendisi de bilmeden bu oyunu bozdu; Dragos'u yollamadı. "Sen de bizimle geliyorsun" dedi... Ertuğrul Bey’in planı işe yaradı ve Alıncak’ı yakaladı. Sıra Dragos ve Albastı’ya gelmişti.Karşı tarafta Beybolat (Albastı) Kayı obasına karıştırmak için Bamsı üzerinden yaptığı planlarda Sırma’yı kullanmaya başlamıştı. Yaptığı ziyaretlerle Hafsa’yı işleyen Sırma, Bamsı’nın ailesinde Kayı obasından göçme fikrinin oluşmasını sağlamıştı. Peki tüm bunların sonucunda Alıncak, Albastı’nın kim olduğunu Ertuğrul Bey’e söyleyecek mi? Dragos-Beybolat ittifakı nereye taşınacak? Dragos’un gerçek kimliği ortaya çıkacak mı ve tabii Bamsı, Kayı obasından göçecek mi?
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