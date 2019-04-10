Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun ve Bamsı öldü mü? Diriliş Ertuğrul 143. yeni bölüm fragmanı izle!

TRT 1'in çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Diriliş Ertuğrul, bu haftaki 143. yeni bölümü ile yine nefesleri kesecek. Oğuz Alp'in ölümünün ardından Ertuğrul Bey ve alpleri intikam yemini ediyor. Düşmanlara aman vermeyen oba beyi, Dragos'a ulaşmak için büyük bir fırsat elde etmişti.

İLBİLGE HATUN'A OLDU?

İlbilge Hatun'un aldığı darbenin ardından yere yığıldığı Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanında, Dragos ise gündemdeki bir diğer isim olmaya devam ediyor. Dragos'un peşinden giden oba beyi, kurduğu planlar ile büyük bir kozu elde etmenin peşindedir. Dragos'un yanına giderek oba beyinin Alıncak ile bir planı olduğunu aktaran Albastı Beybolat, henüz neyin içinde olduğunu bilmemektedir. Peki oba beyi Dragos'un kimliğini öğrenebilecek mi? Kurulan pusuda yaralanan İlbilge Hatun ölecek mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 143. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertuğrul Bey, kurduğu tuzakla Alıncak’ı kendine doğru çekmiş ve onu yakalamıştır. Onu takip eden Beybolat Bey ise “Albastı” kimliğinin ortaya çıkmaması için Alıncak’a öldürücü bir ok atıp ağır yaralamış fakat Ertuğrul bey ve Alpları Alıncak’ı tedavi etmiştir. Peki Alıncak, Beybolat’ın gerçek kimliğini itiraf edecek mi?