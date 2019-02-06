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Diriliş Ertuğrul'da Moğollar'dan obaya şok baskın! Hayme Ana ölüyor mu? Diriliş Ertuğrul 134. yeni bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 06.02.2019 02:52 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul 134. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un 6 Şubat Çarşamba ekrana gelecek olan 134. yeni bölümünde, Moğollar obaya hain bir saldırı düzenliyor. Türk obalarını basan Moğollar, her yeri yıkıp geçiyor. Moğol tehlikesini gören Dragos ise 'Artık biz de Ertuğrul'a mecburuz' diyor. Obayı basan Moğollar ise Ertuğrul Bey'in oğlu Osman'ı tutsak ederken, Hayme Ana'nın ise boğazına kılıç dayıyor. İşte Diriliş Ertuğrul 134. bölüm fragmanları ve yaşanacaklar.

Diriliş Ertuğrul 134. yeni bölümde aksiyon dolu sahneler dikkat çekiyor. Diriliş Ertuğrul'da Moğollar hiç beklemedikleri bir anda Ertuğrul Bey'in obasına saldırı düzenliyor ve herkesi rehin alıyor. Moğol tehlikesiyle baş edemeyeceğini anlayan Dragos ise Ertuğrul Bey'e mecbur olduklarını söylüyor.

Dragos’un kilisenin önünde Ertuğrul’u öldürmek için hazırladığı oyunda bir anda şartlar değişmiş ve Zangoç canı pahasına Ertuğrul’u korumak durumunda kalmıştı. Yaşanan çatışmada Abdurrahman ağır yaralanmış Ertuğrul’un kollarında yaşam mücadelesi veriyordu. Acaba Abdurrahman yaşayacak mı?

Bir yanda Dragos bir yanda Beybolat’la uğraşmak durumunda kalan Ertuğrul Bey’in yürüttüğü gizli faaliyetler Moğolların dikkatinden kaçmamıştı. Hülagü Han’ın peşinde olduğu ve Selçuklu Devlet sırlarını içinde barındıran sandıkla Anadolu’dan toplanan vergilerin bir anda ortadan kaybolması Ertuğrul’u işaret ediyordu. Kendileri açısından yaşanan sıkıntılara son vermek isteyen Moğollar Söğüt’e en vahşi komutanlarından birini göndermiştir. Nökerleri ile Kayı obasını basan Moğol komutan Hayme Ana ve otağdakileri esir almıştır. Ertuğrul, Moğolların eline düşen ailesini kurtarabilecek midir?

Moğol komutan gizlice kendileri için çalışan Beybolat Bey’i Uç Bey’i ilan etmiştir. Ertuğrul bu durum karşısında ne yapacaktır? Söğüt’ün düzeninde ne gibi değişiklikler olacaktır?

Kayı Obasına baskın veren bu Moğol komutan aslında kimdir? Kayı Obası’na baskın yapan Moğollar’ı fırsat bilen Dragos’un yeni planı ne olacaktır?

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