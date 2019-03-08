MAGAZİN

Diriliş Ertuğrul'da obayı sarsan ölüm! Diriliş Ertuğrul 139. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 08.03.2019 00:35 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin merakla beklenen 139. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Selcan Hatun oğlunu kaybediyor. Alıncak, Selcan’ın oğlu Süleyman’ı öldürüyor. Ertuğrul Bey ise gözyaşlarını tutamıyor. İşte Diriliş Diriliş Ertuğrul 139. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul 139. yeni bölümüyle 13 Mart Çarşamba akşamı ekranda olacak. Yeni bölümde, Ertuğrul tüm sancakları indirterek Kayı sancaklarını yerleştirtiyor. Ertuğrul Söğüt’ü geri alırken, Ertuğrul’un adamları da Keykavus’u büyük bir tehlikeden kurtarıyor. Dragos bu şekilde emellerine bir kez daha kavuşamıyor. İlbilge obada olanlardan şikayetçi oluyor. Ertuğrul kılıç hakkının namus olduğunu ona anlatıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Diriliş Ertuğrul’da bu hafta Hülagü Han tarafından idam edilmek istenen Sultan Keykavus’u bulup onun gözüne girmeyi planlayan Alıncak amacına ulaşamadan Ertuğrul Bey tarafınan kaçırıldı.

Komutan Alıncak, Sultan Keykavus’u Ertuğrul Bey’in kaçırdığından şüphelense de Ertuğruş Bey, Moğolların arasına soktuğu Mergen sayesinde Sultan’ı Berke Han’ın kaçırdığına inandırır. Alıncak düzenlediği plan ile Ertuğrul Bey’den altınları geri alıp onu öldürme planları yaparken Ertuğrul Bey’in teklifi ile neye uğradığını şaşırır. Sultan Keykavus’u teslim edeceğini söyleyen Ertuğrul’un ağzından dökülen sözler Alıncak için büyük bir itibar meselesi olduğu için durumu kabul etmek zorunda kalır.

Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdüAslan kendisini besleyen sahibini öldürdü
Nöbet dizisinde Barış Binbaşı ve askerlerine hain pusu! Nöbet dizisinde Barış Binbaşı ve askerlerine hain pusu!
Elimi Bırakma dizisinde flaş değişiklik!Elimi Bırakma dizisinde flaş değişiklik!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diriliş Ertuğrul Diriliş Ertuğrul 139. yeni bölüm fragmanı izle diriliş ertuğrul fragman

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nöbet dizisinde Barış Binbaşı ve askerlerine hain pusu! Nöbet 2. yeni bölüm fragmanı izle!

Nöbet dizisinde Barış Binbaşı ve askerlerine hain pusu!

Elimi Bırakma dizisinde flaş değişiklik!

Elimi Bırakma dizisinde flaş değişiklik!

Gülperi dizisinde sürpriz ayrılık!

Gülperi dizisinde sürpriz ayrılık!

Hakan Muhafız'ın 3. ve 4. sezonu için hazırlıklar başladı!

Hakan Muhafız'ın 3. ve 4. sezonu için hazırlıklar başladı!

Engin Altan Düzyatan: ABD'nin Captain America'sı varsa...

Dünyaca ünlü o filme meydan okudu!

Vurgun'da Reyhan'dan Kemal'e olay itiraf! Vurgun dizisi 5. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Vurgun'da Reyhan'dan Kemal'e olay itiraf!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.