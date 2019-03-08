Diriliş Ertuğrul'da obayı sarsan ölüm! Diriliş Ertuğrul 139. yeni bölüm fragmanı izle!

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul 139. yeni bölümüyle 13 Mart Çarşamba akşamı ekranda olacak. Yeni bölümde, Ertuğrul tüm sancakları indirterek Kayı sancaklarını yerleştirtiyor. Ertuğrul Söğüt’ü geri alırken, Ertuğrul’un adamları da Keykavus’u büyük bir tehlikeden kurtarıyor. Dragos bu şekilde emellerine bir kez daha kavuşamıyor. İlbilge obada olanlardan şikayetçi oluyor. Ertuğrul kılıç hakkının namus olduğunu ona anlatıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Diriliş Ertuğrul’da bu hafta Hülagü Han tarafından idam edilmek istenen Sultan Keykavus’u bulup onun gözüne girmeyi planlayan Alıncak amacına ulaşamadan Ertuğrul Bey tarafınan kaçırıldı.

Komutan Alıncak, Sultan Keykavus’u Ertuğrul Bey’in kaçırdığından şüphelense de Ertuğruş Bey, Moğolların arasına soktuğu Mergen sayesinde Sultan’ı Berke Han’ın kaçırdığına inandırır. Alıncak düzenlediği plan ile Ertuğrul Bey’den altınları geri alıp onu öldürme planları yaparken Ertuğrul Bey’in teklifi ile neye uğradığını şaşırır. Sultan Keykavus’u teslim edeceğini söyleyen Ertuğrul’un ağzından dökülen sözler Alıncak için büyük bir itibar meselesi olduğu için durumu kabul etmek zorunda kalır.

