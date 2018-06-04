Diriliş Ertuğrul'dan Game Of Thrones'a transfer

'Diriliş Ertuğrul' dizisinden hemen sonra Amerika'da San Francisco State Univercity 'de theatre Department Master acting eğitimini alan oyuncu Alper Atak, Game Of Thrones un 8.sezonu ve serinin sinema filmi için audition daveti aldı.

'HEYECANLIYIM'

Oyuncu, HBO yapım şirketinden gelen davetle Los Angeles'a gitti. Atak, "Heyecanlıyım. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.

ALPER ATAK KİMDİR?

1972 Adana doğumlu Alper Atak, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Daha önceden Kurtlar Vadisi, Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi, Kod Adı Koz, Sungurlar, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu gibi dizi projelerinde yer alan Alper Atak, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yapmaktadır.

