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Diriliş Ertuğrul dizisine Savaşçı'dan sürpriz transfer!

DİZİ HABERLERİ  | 21.12.2018 19:54 | Son Güncelleme

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un bu haftaki yeni bölümünde sürpriz bir oyuncu kadroya katılıyor.

Diriliş Ertuğrul dizisine Savaşçı'dan sürpriz transfer!

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Cengiz Coşkun, Hülya Darcan gibi ünlü isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisine güzel oyuncu Öykü Çelik dahil oldu.

Önümüzdeki günlerde izleyicisiyle buluşacak Çelik'in sürpriz bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.

SAVAŞÇI'DAN TRANSFER!

Birçok dizi ve filmde rol alan Öykü Çelik en son Savaşçı dizisinde 'Astsubay Üstçavuş Yeter Alayunt' karakterini canlandırmıştı.

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DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ertuğrul, Gündüz’ü fidye karşılığında kaleden kurtarmış ve bir oyun kurarak İlbilge’nin onların peşinden gelmesini sağlamıştı. Amacı ise, İlbilge’yi Gündüz’ün masumiyetine inandırmaktı. Obaya ise beklenmedik misafirler olan Selcan ve oğlu Süleyman gelmişti. Emir Bahaeddin, Gündüz’ün Ertuğrul tarafından Nikea’ya götürüldüğünü öğrenince, obaya baskın vermişti. Bununla da yetinmeyip Artuk’u zindana attırmıştı. Ancak herkes Ertuğrul’un Gündüz’ü Nikea’ya götürdüğünü düşünürken; Ertuğrul, Gündüz’ü Söğüt’te adaletin karşısına sağ salim çıkarmıştı. Ertuğrul, bu hamlesiyle tüm oyunları bertaraf etmiş ve Gündüz’ün masumiyetine İlbilge’yi ikna etmek olan Ertuğrul, neticesinde bu hedefinde muvaffak olmuş ve Gündüz, mahkemece aklanmıştı.

Gündüz’ün aklanmasıyla Kayılar ve Umuroğulları arasında nasıl bir bağ olacak? Selcan ve Süleyman’ın obaya gelişi, beraberinde neleri getirecek? Selcan’la birlikte gelen haber nedir ? Ertuğrul tarafından yenilgiye uğratılan Dragos’un yeni hamlesi ne olacak? Öte yandan Emir Bahaeddin, Ertuğrul’u sıkıştırmak için ne yapacak? Söğüt’e gelecek olan yeni kişi kim olacak? Ertuğrul tüm bu yaşanılanlara karşı nasıl bir tavır takınacak?

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savaşçı Diriliş Ertuğrul öykü çelik

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