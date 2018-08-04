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Diriliş Ertuğrul mu Diriliş Osman mı? 5. sezon ne zaman başlıyor? 122. bölüm yayın tarihi belli oldu mu?

DİZİ HABERLERİ  | 04.08.2018 12:54 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul hayranları 5. sezon 122. bölüm fragmanı için heyecanla bekliyorlar. Diriliş Ertuğrul sezon finali sonrasında yeni sezon Diriliş Ertuğrul mu olacak yoksa Diriliş Osman mı olacak merak edilmeye başlandı. Yeni sezon fragmanının yayınlanması sonrasında daha çok merak edilen bu konu ile ilgili olarak yapımcı bir açıklama yaptı. Peki Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul 5. sezon yayın tarihi belli oldu mu? 122. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

Diriliş Ertuğrul mu Diriliş Osman mı? 5. sezon ne zaman başlıyor? 122. bölüm yayın tarihi belli oldu mu?

Diriliş Ertuğrul, TRT 1'de 4 sezondur hep reyting zirvesinde kalmayı başaran, Osmanlı Devleti öncesi tarihini ekrana getiren başarılı bir yapım. Hayranları tarafından sürekli takip edilen dizinin sezon finali sonrasında en çok yeni sezonda Diriliş Ertuğrul mu olacak yoksa Diriliş Osman mı olacak sorusu geliyordu. Sabırsızlıkla beklenen Diriliş Ertuğrul 5. sezonu 122. bölümü fragmanı çıkmayınca merak daha da arttı. Diriliş Ertuğrul Mehmet Bozdağ tarafından yapılan açıklama haberimizde. Peki Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul 5. sezon yayın tarihi belli oldu mu? 122. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merakla beklenen Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezonu (122. bölüm) başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten henüz bir açıklama gelmedi. Fakat Diriliş Ertuğrul 4. sezonu, geçtiğimiz sene Ekim ayında başlamış, yeni sezon fragmanı da Eylül ayında yayınlanmıştı. Bu sezon için de aynı şekilde olacağı düşünülürse Diriliş Ertuğrul 122.bölüm fragmanı Eylül ayında yayınlanabilir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZONDA NASIL DEVAM EDECEK?

Diriliş Ertuğrul dizisi, dün akşam ekrana gelen 121. bölümü ile sezon finali yaptı. Dizinin hayranları, uzun zamandır yeni sezon nasıl devam edecek merak ediyorlar. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, dün akşam sezon finali sonrasında aşağıdaki açıklamayı yaptı.

Mehmet Bozdağ, 'Diriliş Ertuğrul'un bu sezon final yapacağı yönündeki iddialar hakkında, "Dizinin kesin finaliyle ilgili bir malumat yok. Daha ben de tam karar vermiş değilim. Ama yavaş yavaş Diriliş Ertuğrul, Osman'a doğru ilerleyecek. En büyük hayallerimden bir tanesi Diriliş Osman'ı yapmak. Ertuğrul'dan sonra Osmangazi'nin hikayesini anlatmak. Çalışıyorum, şu anda okumalar devam ediyor. Yazın coğrafi geziler yapacağız, bu bölgeleri tamamıyla gezeceğiz. Niyet olursa Ertuğrul'dan daha büyük bir proje 'Diriliş Osman' doğacak. Dizinin finali Bilecik'te olabilir bilmiyorum, ama belki 'Diriliş Osman' veya 'Ertuğrul'un finalini burada oyuncularla beraber, seyirciyle beraber izleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Yapımcı Mehmet Bozdağ, dizide hayatını anlattığı Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'teki türbesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Bozdağ, Ertuğrul Gazi'nin tarihin kaderini değiştiren destansı bir kahraman olduğunu söyledi.

Bozdağ şu ifadeleri kullandı: "Onun Kayılarla yapmış olduğu uzun yolculuk bin yıl sonra devam eden bir hikayenin ilk başlangıç noktası. Hikayenin başlangıç noktasında büyük hoca destansı kahramanın kabrini ziyaret etmekten dolayı çok mutluyum. Daha evvel aslında şöyle bir düşüncem vardı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL FİNALE YAKLAŞTI

Ertuğrul Gazi'yi artık Diriliş Ertuğrul yavaş yavaş böyle geçiş aşamasında tam sonlarına doğru ziyaret etmek istiyordum. Hikayeyi bitirdim. İnşallah sana layık olabilecek bir hikaye yazmışımdır, yapmışızdır, çekmişizdir. Af dilemeye geldim. Destur almaya geldik. Şekli bir ruhi iç dünyamda kendi kendime düşünüyordum. Bugün nasip oldu. Diriliş Ertuğrul'un sezon finaline doğru ziyarette bulunduk"

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı…

Ertuğrul ve alplar, Noyan’dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası’na gelebilecekler mi? Osman’ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman’a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday’ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 121 BÖLÜM İZLE


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