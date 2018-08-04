Diriliş Ertuğrul mu Diriliş Osman mı? 5. sezon ne zaman başlıyor? 122. bölüm yayın tarihi belli oldu mu?

Diriliş Ertuğrul, TRT 1'de 4 sezondur hep reyting zirvesinde kalmayı başaran, Osmanlı Devleti öncesi tarihini ekrana getiren başarılı bir yapım. Hayranları tarafından sürekli takip edilen dizinin sezon finali sonrasında en çok yeni sezonda Diriliş Ertuğrul mu olacak yoksa Diriliş Osman mı olacak sorusu geliyordu. Sabırsızlıkla beklenen Diriliş Ertuğrul 5. sezonu 122. bölümü fragmanı çıkmayınca merak daha da arttı. Diriliş Ertuğrul Mehmet Bozdağ tarafından yapılan açıklama haberimizde. Peki Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul 5. sezon yayın tarihi belli oldu mu? 122. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar... DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Merakla beklenen Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezonu (122. bölüm) başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten henüz bir açıklama gelmedi. Fakat Diriliş Ertuğrul 4. sezonu, geçtiğimiz sene Ekim ayında başlamış, yeni sezon fragmanı da Eylül ayında yayınlanmıştı. Bu sezon için de aynı şekilde olacağı düşünülürse Diriliş Ertuğrul 122.bölüm fragmanı Eylül ayında yayınlanabilir.

Kamuoyu Açıklaması pic.twitter.com/HhpFyMdKS5 — Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) 2 Ağustos 2018 DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZONDA NASIL DEVAM EDECEK? Diriliş Ertuğrul dizisi, dün akşam ekrana gelen 121. bölümü ile sezon finali yaptı. Dizinin hayranları, uzun zamandır yeni sezon nasıl devam edecek merak ediyorlar. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, dün akşam sezon finali sonrasında aşağıdaki açıklamayı yaptı. Teşekkürler #DirilişAilesi#DirilişErtuğrul pic.twitter.com/EIDiaLoDQY — Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) 6 Haziran 2018 Mehmet Bozdağ, 'Diriliş Ertuğrul'un bu sezon final yapacağı yönündeki iddialar hakkında, "Dizinin kesin finaliyle ilgili bir malumat yok. Daha ben de tam karar vermiş değilim. Ama yavaş yavaş Diriliş Ertuğrul, Osman'a doğru ilerleyecek. En büyük hayallerimden bir tanesi Diriliş Osman'ı yapmak. Ertuğrul'dan sonra Osmangazi'nin hikayesini anlatmak. Çalışıyorum, şu anda okumalar devam ediyor. Yazın coğrafi geziler yapacağız, bu bölgeleri tamamıyla gezeceğiz. Niyet olursa Ertuğrul'dan daha büyük bir proje 'Diriliş Osman' doğacak. Dizinin finali Bilecik'te olabilir bilmiyorum, ama belki 'Diriliş Osman' veya 'Ertuğrul'un finalini burada oyuncularla beraber, seyirciyle beraber izleyebiliriz" şeklinde konuştu.