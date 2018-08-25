Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? TRT 1 Diriliş Ertuğrul 5. sezon 122. bölüm yayın tarihi belli oldu mu?

Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezonu için hayranlarını nefeslerini tuttular ve heyecanla bekliyorlar. TRT 1'de 4 sezondur reyting rekorları kıran ve başarısı yurtdışına taşan Diriliş Ertuğrul, Osmanlı Devleti kurulmasından önceki tarihi olayları ekrana getiren başarılı bir tarihi dizi. Hayranları tarafından sürekli takip edilen dizinin 4. sezon finali sonrasında en çok yeni sezonda Diriliş Ertuğrul mu olacak yoksa Diriliş Osman mı olacak merak ediliyordu. Heyecanla beklenen Diriliş Ertuğrul 5. sezonu 122. bölümü fragmanı çıkmayınca merak daha da arttı. Son bölüm arkasından, Diriliş Ertuğrul Mehmet Bozdağ tarafından yapılan açıklamaya göre, Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul 5. sezon yayın tarihi belli oldu mu? 122. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Merakla beklenen Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezonu (122. yeni bölüm) başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten henüz bir açıklama gelmedi. Fakat Diriliş Ertuğrul 4. sezonu, geçtiğimiz sene Ekim ayında başlamış, yeni sezon fragmanı da Eylül ayında yayınlanmıştı. Bu sezon için de aynı şekilde olacağı düşünülürse Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı Eylül ayında yayınlanabilir.
Kamuoyu Açıklaması pic.twitter.com/HhpFyMdKS5— Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) 2 Ağustos 2018
Diriliş Ertuğrul, ekrana gelen 121. bölümü ile sezon finali yaptı. Dizinin hayranları, uzun zamandır yeni sezon nasıl devam edecek merak ediyorlar. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, dün akşam sezon finali sonrasında aşağıdaki açıklamayı yaptı.
Teşekkürler #DirilişAilesi#DirilişErtuğrul pic.twitter.com/EIDiaLoDQY— Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) 6 Haziran 2018
Mehmet Bozdağ, Diriliş Ertuğrul'un 4. sezon final yapacağı ve yeni sezonda Diriliş Osman olarak devam edeceği yönündeki iddialar hakkında, "Dizinin kesin finaliyle ilgili bir malumat yok. Daha ben de tam karar vermiş değilim. Ama yavaş yavaş Diriliş Ertuğrul, Osman'a doğru ilerleyecek. En büyük hayallerimden bir tanesi Diriliş Osman'ı yapmak. Ertuğrul'dan sonra Osmangazi'nin hikayesini anlatmak. Çalışıyorum, şu anda okumalar devam ediyor. Yazın coğrafi geziler yapacağız, bu bölgeleri tamamıyla gezeceğiz. Niyet olursa Ertuğrul'dan daha büyük bir proje 'Diriliş Osman' doğacak. Dizinin finali Bilecik'te olabilir bilmiyorum, ama belki 'Diriliş Osman' veya 'Ertuğrul'un finalini burada oyuncularla beraber, seyirciyle beraber izleyebiliriz" şeklinde konuştu.
Yapımcı Mehmet Bozdağ, dizide hayatını anlattığı Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'teki türbesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Bozdağ, Ertuğrul Gazi'nin tarihin kaderini değiştiren destansı bir kahraman olduğunu söyledi.
Bozdağ şu ifadeleri kullandı: "Onun Kayılarla yapmış olduğu uzun yolculuk bin yıl sonra devam eden bir hikayenin ilk başlangıç noktası. Hikayenin başlangıç noktasında büyük hoca destansı kahramanın kabrini ziyaret etmekten dolayı çok mutluyum. Daha evvel aslında şöyle bir düşüncem vardı.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL FİNALE YAKLAŞTI
Ertuğrul Gazi'yi artık Diriliş Ertuğrul yavaş yavaş böyle geçiş aşamasında tam sonlarına doğru ziyaret etmek istiyordum. Hikayeyi bitirdim. İnşallah sana layık olabilecek bir hikaye yazmışımdır, yapmışızdır, çekmişizdir. Af dilemeye geldim. Destur almaya geldik. Şekli bir ruhi iç dünyamda kendi kendime düşünüyordum. Bugün nasip oldu. Diriliş Ertuğrul'un sezon finaline doğru ziyarette bulunduk"
Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı…
Ertuğrul ve alplar, Noyan’dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası’na gelebilecekler mi? Osman’ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman’a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday’ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak?
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 121 BÖLÜM İZLE
DİRİLİŞ ERTUĞRUL SETİNDE YANGIN!
Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Tekden Film, Beykoz Kundura Fabrikası’nda çıkan yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Bugün öğle saatlerinde dizi setimizin bulunduğu Beykoz Kundura Fabrikası’nda çıkan yangın, personelimizin ve itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınmıştır.
Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma hadisesi yaşanmamıştır. Yangın, Beykoz Kundura'da bulunan ağaç ve yapılara herhangi bir zarar vermezken, Diriliş Ertuğrul setinin dekorları yangında tamamen zarar görmüştür” denildi.
Basın Açıklaması pic.twitter.com/nViFlJy2Wl— Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) 29 Haziran 2018
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