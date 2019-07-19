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Diriliş Osman dizisine flaş transfer! Zühre rolünü kim oynayacak?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 19.07.2019 20:11 | Son Güncelleme

Atv'de izleyiciyle buluşacak olan Diriliş Osman dizisinde bir isim daha belli oldu. Merakla beklenen Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit'in canlandıracağı Osman Bey'in yengesi 'Zühre' rolünü Ayşegül Günay canlandıracak.

Diriliş Osman dizisine flaş transfer! Zühre rolünü kim oynayacak?

Diriliş Osman dizisi, Diriliş Ertuğrul dizisinin bitmesinin ardından duyurulmuş, baş rolünde Engin Altan Düzyatan değil Burak Özçivit isminin yer alacağı açıklanmıştı. Dizi ile ilgili küçük bilgiler paylaşılırken, rol alacak isimler ise sır gibi saklanıyor.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Diriliş Osman dizisinde ilk olarak Burak Özçivit'in rol alacağı açıklanırken, ilk partnerinin Ragıp Savaş olduğu ortaya çıkmıştı. Ragıp Savaş dizide Dündar rolüne hayat verecek. Savaş'ın dizide rol alacağı binicilik eğitimleri almasıyla ortaya çıkmıştı.

Yapımcı Mehmet Bozdağ Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan "Diriliş Osman için hazırlık yapmaya devam ediyor. Ragıp Savaş'ın ardından belli olan isim ise Ayşegül Günay. Günay, dizide Osman beyin (Burak Özçivit) yengesi Zühre rolüne hayat verecek. Diziye hazırlanmak için çalışmalara başlayan Günay'ın adının kısa bir süre sonra resmen duyurulması bekleniyor.

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AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR?
9 Kasım 1969 Eskişehir doğumlu olan Ayşegül Günay, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Akrep burcu olan Günay, şimdiye dek 15 film ve dizide rol alan Ayşegül Günay, Bir Mucize Olsun dizisinde Esma Sancaktar karakterini canlandırdı.

Rol Aldığı Diziler:
Çukurdere (2018)

Bir Mucize Olsun (Esma Sancaktar, 2018)

Asla Vazgeçmem (2 Sezon, Aytül, 2015-2016)

Yer Gök Aşk (3 Sezon, Sultan, 2010-2012)

Lale Devri (TV Dizisi, Sultan, 2010-2013)

Aile Saadeti (Lamia, 2009)

Küçük Kadınlar (2. Sezon (Eda, 2009)

Derman (2008)

Eşref Saati (2. Sezon 2008)

Kaybolan Yıllar (Niran, 2006)

Rol Aldığı Filmler:

Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel (Şehriye Sözer, 2017)

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (Emine, 2016)

Moskova'nın Şifresi: Temel (Şehriye Sözer, 2012)

Sümela'nın Şifresi: Temel (Şehriye Sözer, 2011)

Avatar (Türkçe Seslendirme, 2009)

Osmanlı Cumhuriyeti (Hayat Kadını, 2008)

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Anahtar Kelimeler:
diriliş osman ayşegül günay burak özçivit

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
diriliş...diriliş neyi diriltiyor bunlar yaaa...
RTE,TRT VE DİĞERLERİ DİRİLİŞ DİYEREK OSMANLIYI ANLATMAYA ÇALIŞMA YIN.ATATÜRK OLMASAYDI SİZ BU DİZİYİ ÇEKEBİLİRMİYDİNİZ?BU NE NANKÖ LÜK ARKADAŞ BİR YÜREKLİ ÇIKIPTA SARI SAÇLI MAVİ GÖZLÜ KURTARICI Dİ YE BİR DİZİ ÇEKİN BE VİCDANSIZLAR
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