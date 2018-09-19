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Dirk Kuyt'tan Fenerbahçe'ye kötü haber

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.09.2018 10:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de oynadığı zamandan bu yana taraftarın sevgilisi olan Hollandalı efsane Dirk Kuyt'tan sarı lacivertli takımakötü haber geldi.

Dirk Kuyt'tan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Cocu isterse yardımcı antrenör buluruz"söylemlerinden sonra ortaya çıkan Dirk Kuyt ismi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Sezon başında gelen teklifi geri çeviren Kuyt'in şu anda Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği öğrenildi. Direkt antrenör olarak başlamak yerine altyapıdan tecrübe kazanarak bir yerlere gelmek isteyen Kuyt, Feyenoord U19 takımını çalıştırıyor. (GÜNEŞ)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe dirk kuyt Spor Toto Süper Lig

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