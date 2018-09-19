Dirk Kuyt'tan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Cocu isterse yardımcı antrenör buluruz"söylemlerinden sonra ortaya çıkan Dirk Kuyt ismi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Sezon başında gelen teklifi geri çeviren Kuyt'in şu anda Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği öğrenildi. Direkt antrenör olarak başlamak yerine altyapıdan tecrübe kazanarak bir yerlere gelmek isteyen Kuyt, Feyenoord U19 takımını çalıştırıyor. (GÜNEŞ)
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