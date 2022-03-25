Dış basında Portekiz - Türkiye maçı yankıları: "Türkiye, rakibini sarstı ama yıkamadı!"

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Ay - Yıldızlılar, 65. dakikada Burak Yılmaz ile farkı 1'e indirmiş ve 83. dakikada Enes Ünal'ın yerde kalmasının ardından penaltı kazanmıştı. Topun başına geçen kaptan Burak Yılmaz, vuruşunu üstten auta atınca millilerimizin Dünya Kupası umutları iyice azalmıştı. 90+4. dakikada Mathias Nunes, sonucu tayin eden golü atmış ve durumu 3-1'e getirmişti.

Bu maçın sonucu, dış basın manşetlerinde geniş yer buldu. İşte o manşetlerden bazıları...

TUTTOSPORT (İTALYA)

"Ronaldo'lu Portekiz, Türkiye'yi yendi. Burak Yılmaz'dan büyük hata"

RMC SPORT (FRANSA)

"Portekizliler sarsıldı ancak final maçı oynamaya hak kazandı"

LANCE (BREZİLYA)

"Portekiz, Brezilyalıların golüyle Türkiye'yi eledi ve Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştı"

A BOLA (PORTEKİZ)

"Portekiz, Türkiye'yi yendi ve play-off finaline yükseldi..."

RECORD (PORTEKİZ)

"Burak Yılmaz, Milli Takım'ı bıraktı: "Penaltıyla alakası yok"

