SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Dış basında Portekiz - Türkiye maçı yankıları: "Türkiye, rakibini sarstı ama yıkamadı!"

Dış basında Portekiz - Türkiye maçı yankıları: "Türkiye, rakibini sarstı ama yıkamadı!"

25.03.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımımız, Portekiz deplasmanına çıkmış, son dakikalara kadar sürdürdüğü mücadelesinden 3-1'lik sonuçla mağlup ayrılmıştı. Bu maçın yankıları, dış basında geniş yer buldu...

Dış basında Portekiz - Türkiye maçı yankıları: "Türkiye, rakibini sarstı ama yıkamadı!"

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Ay - Yıldızlılar, 65. dakikada Burak Yılmaz ile farkı 1'e indirmiş ve 83. dakikada Enes Ünal'ın yerde kalmasının ardından penaltı kazanmıştı. Topun başına geçen kaptan Burak Yılmaz, vuruşunu üstten auta atınca millilerimizin Dünya Kupası umutları iyice azalmıştı. 90+4. dakikada Mathias Nunes, sonucu tayin eden golü atmış ve durumu 3-1'e getirmişti.

Bu maçın sonucu, dış basın manşetlerinde geniş yer buldu. İşte o manşetlerden bazıları...

TUTTOSPORT (İTALYA)

Tutto

"Ronaldo'lu Portekiz, Türkiye'yi yendi. Burak Yılmaz'dan büyük hata"

RMC SPORT (FRANSA)

RMCSport

"Portekizliler sarsıldı ancak final maçı oynamaya hak kazandı"

LANCE (BREZİLYA)

Lance

"Portekiz, Brezilyalıların golüyle Türkiye'yi eledi ve Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştı"

A BOLA (PORTEKİZ)

abola

"Portekiz, Türkiye'yi yendi ve play-off finaline yükseldi..."

RECORD (PORTEKİZ)

Record

"Burak Yılmaz, Milli Takım'ı bıraktı: "Penaltıyla alakası yok"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belözoğlu'ndan Burak Yılmaz göndermesi! Flaş paylaşım...Belözoğlu'ndan Burak Yılmaz göndermesi! Flaş paylaşım...
Vefat eden kızına argo kelimeler...Vefat eden kızına argo kelimeler...
Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Gözler Fatih Terim'de...Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Gözler Fatih Terim'de...
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı Portekiz Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Son dakika: Portekiz - Türkiye maçı sonrası olay sözler! "Senin yüzünden kaybettik!"

Son dakika: Portekiz - Türkiye maçı sonrası olay sözler! "Senin yüzünden kaybettik!"

Son dakika: Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber bu sabah geldi! Motorin fiyatı...

Son dakika: Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber bu sabah geldi! Motorin fiyatı...

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

Kuntz, basın toplantısında çok sinirlendi! ''Maçı izledin mi?''

Kuntz, basın toplantısında çok sinirlendi! ''Maçı izledin mi?''

Galatasaray'da Fatih Terim devreye giriyor! Büyük gerilim...

Galatasaray'da Fatih Terim devreye giriyor! Büyük gerilim...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.