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Dış basından Falcao ile ilgili kafa karıştıracak iddia!

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.08.2019 10:17 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Falcao'da flaş bir gelişme yaşandı.

Dış basından Falcao ile ilgili kafa karıştıracak iddia!

Galatasaray'da Radamel Falcao bilmecesi devam ediyor. Sarı-kırmızı taraftarlar Kolombiyalı yıldızdan gelecek iyi haberleri beklerken yurt dışından gelen iddialar kafaları karıştırdı.

Kolombiyalı gazeteci Antonio Casale, ülkesinde katıldığı En la Jugada adlı televizyon programında yıldız golcüyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Casale, Radamel Falcao'nun kültürel ve dil farklılıklarından dolayı Galatasaray'ın teklifini reddettiğini öne sürdü.

Sky Italia muhabiri Fabrizio Romano, Twitter hesabından bir açıklamada bulundu. Romano, Falcao'nun Monaco'da kalacağını söylerken, Ocak ayında Çin Premier Ligi'ne gidebileceğini yazdı.

2013'ten bu yana Monaco forması giyen ve bu süreç içinde Manchester United ile Chelsea'de kiralık olarak top koşturan 33 yaşındaki deneyimli golcü, daha önce Atletico Madrid, Porto ve River Plate'te de görev yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray falcao Spor Toto Süper Lig monaco

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Umarım gelmez zaten .
herif kolombialı neyin kültürü neyin dil farkı Türkiyeden daha güzel yermi var
Düşünülmeden yapılmış saçma sapan bir haber. Türkiye'de dil farklılığı var da Çin'de yok mu? Yok efendim Türkiye'ye gelmiyor neden dil ve kültür farkı ama Ocak'ta Çin'e gidiyor. Ha ha ha
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