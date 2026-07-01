Dışardan gören normal köprü sanıyor! 50 ton plastik atıkla yaptılar

İskoçya'da Tweed Nehri üzerine kurulan sıra dışı köprü, geri dönüşümün geldiği noktayı gözler önüne serdi. Tamamı 50 ton geri dönüştürülmüş plastikten üretilen 30 metrelik yaya köprüsü, geleneksel çelik ve ahşap kullanımına alternatif olarak geliştirildi.

50 TON PLASTİK ATIĞA YENİ HAYAT

Projede kullanılan plastik atıklar, özel bir kompozit malzemeye dönüştürülerek dayanıklı yapı elemanları haline getirildi. Dış görünüşü sıradan bir köprüden farksız olan yapı, aslında çöpe gitmesi beklenen tonlarca plastikten oluşuyor.

PASLANMIYOR, BOYA GEREKTİRMİYOR

Köprünün en dikkat çekici özelliklerinden biri ise paslanmaması. Geleneksel çelik köprülerde düzenli bakım ve boya işlemleri gerekirken, geri dönüştürülmüş plastik kompozit malzeme korozyona karşı yüksek direnç gösteriyor.

Bu sayede bakım maliyetlerinin de önemli ölçüde azalması hedefleniyor.

SADECE BİRKAÇ GÜNDE KURULDU

Köprünün parçaları önceden fabrikada hazırlandı ve daha sonra nehir üzerine taşınarak birkaç gün içinde monte edildi.

Modüler sistem sayesinde hem inşaat süresi kısaldı hem de çevrede oluşabilecek olumsuz etkiler minimum seviyeye indirildi.

SÖKÜLÜP BAŞKA YERDE DE KULLANILABİLECEK

Projeyi farklı kılan bir diğer özellik ise köprünün gerektiğinde sökülerek başka bir noktaya taşınabilmesi.

Uzmanlara göre bu özellik, döngüsel ekonomi anlayışına önemli katkı sağlıyor. Böylece yapı ömrünü tamamladığında malzemeler yeniden değerlendirilebiliyor.