Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dışardan gören normal köprü sanıyor! 50 ton plastik atıkla yaptılar

İskoçya'da plastik atıklar dikkat çeken bir projeyle yeniden hayata kazandırıldı. Tam 50 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanılarak inşa edilen 30 metrelik köprü, hem çevreci yapısıyla hem de birkaç günde kurulabilmesiyle ilgi odağı oldu.

Dışardan gören normal köprü sanıyor! 50 ton plastik atıkla yaptılar
Çiğdem Berfin Sevinç

İskoçya'da Tweed Nehri üzerine kurulan sıra dışı köprü, geri dönüşümün geldiği noktayı gözler önüne serdi. Tamamı 50 ton geri dönüştürülmüş plastikten üretilen 30 metrelik yaya köprüsü, geleneksel çelik ve ahşap kullanımına alternatif olarak geliştirildi.

50 TON PLASTİK ATIĞA YENİ HAYAT

Projede kullanılan plastik atıklar, özel bir kompozit malzemeye dönüştürülerek dayanıklı yapı elemanları haline getirildi. Dış görünüşü sıradan bir köprüden farksız olan yapı, aslında çöpe gitmesi beklenen tonlarca plastikten oluşuyor.

Dışardan gören normal köprü sanıyor! 50 ton plastik atıkla yaptılar 1

PASLANMIYOR, BOYA GEREKTİRMİYOR

Köprünün en dikkat çekici özelliklerinden biri ise paslanmaması. Geleneksel çelik köprülerde düzenli bakım ve boya işlemleri gerekirken, geri dönüştürülmüş plastik kompozit malzeme korozyona karşı yüksek direnç gösteriyor.

Bu sayede bakım maliyetlerinin de önemli ölçüde azalması hedefleniyor.

SADECE BİRKAÇ GÜNDE KURULDU

Köprünün parçaları önceden fabrikada hazırlandı ve daha sonra nehir üzerine taşınarak birkaç gün içinde monte edildi.

Modüler sistem sayesinde hem inşaat süresi kısaldı hem de çevrede oluşabilecek olumsuz etkiler minimum seviyeye indirildi.

Dışardan gören normal köprü sanıyor! 50 ton plastik atıkla yaptılar 2

SÖKÜLÜP BAŞKA YERDE DE KULLANILABİLECEK

Projeyi farklı kılan bir diğer özellik ise köprünün gerektiğinde sökülerek başka bir noktaya taşınabilmesi.

Uzmanlara göre bu özellik, döngüsel ekonomi anlayışına önemli katkı sağlıyor. Böylece yapı ömrünü tamamladığında malzemeler yeniden değerlendirilebiliyor.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzyıllardır ayakta kalmasının sırrı ortaya çıktı! Yüzyıllardır ayakta kalmasının sırrı ortaya çıktı!
Türkiye'de bir ilk! Fidan dikerken keşfetti: Tek parça olarak çıkarıldıTürkiye'de bir ilk! Fidan dikerken keşfetti: Tek parça olarak çıkarıldı

Anahtar Kelimeler:
köprü plastik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

1984'te ANAP, 1994'te DYP kazanmıştı! 2004 yılından beri CHP'nin yönettiği İzmir'de AK Parti iddiası

1984'te ANAP, 1994'te DYP kazanmıştı! 2004 yılından beri CHP'nin yönettiği İzmir'de AK Parti iddiası

Fransa'da Mbappe'den gövde gösterisi! İsveç'i 3 golle geçti

Fransa'da Mbappe'den gövde gösterisi! İsveç'i 3 golle geçti

Tatile çıktı! Sere serpe uzanıp poz verdi

Tatile çıktı! Sere serpe uzanıp poz verdi

Boyner'den ekonomi yönetimine eleştiri: 'Hep aynı üç silah'

Boyner'den ekonomi yönetimine eleştiri: 'Hep aynı üç silah'

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.