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Dışarıdan almaya son! Ev yapımı kumpir tarifi

16.06.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patates her çeşidiyle ayrı bir lezzet taşıyor. Kumpir de patatesin sevilen çeşitlerinden. Kumpiri dışarıdan alıyorsanız bir de evde denemeniz gerekiyor. Evde tüm malzemeleri istediğiniz bollukta koyarak istediğiniz nefis kumpir lezzetine kolayca ulaşabilirsiniz. Evde yapacağınız kumpir pişirme süresi hariç oldukça kolay.

Dışarıdan almaya son! Ev yapımı kumpir tarifi

Kumpir sokak lezzetleri denilince akla gelen tatlar arasında bulunuyor. Kumpirin içerisine giren tatlar patatesin daha da lezzetli olmasını sağlıyor. Dışarıda alınan kumpirler yerine evde kendi kumpirinizi yapabilirsiniz. Bu tarifi deneyince sürekli yapmak isteyeceksiniz. Sizin ve sevdikleriniz harika bir yemek olacak.

KUMPİR TARİFİ

Malzemeler

  • 2 adet büyük boy patates
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • ¾ su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 çay bardağı haşlanmış mısır
  • ½ su bardağı çekirdekleri çıkarılmış zeytin
  • 4-5 adet kornişon turşu
  • 2 yemek kaşığı mayonez
  • 2 yemek kaşığı ketçap
  • ¼ çay kaşığı tuz

Yapılışı

  • Patatesi güzelce yıkayıp kağıt havluyla kurulayın ve iyice kurumasını bekleyin. Kuruyan patatesin üzerini önce bir fırın kağıdı ile sarın.
  • Daha sonra üzerini alüminyum folyo ile kaplayın. Önceden 200 derece ısıttığınız fırının tabanına patatesi yerleştirin. Ters çevirdiğiniz bir tepsiyi çok az aralık kalacak şekilde üzerine kapatın. Bu şekilde yaklaşık 90 dakika pişirin.
  • Fırından çıkardığınız patatesi ortadan dikey şekilde kesin ve arzu ettiğiniz kadar tereyağı ilave edin.
  • Kaşar peyniri ile orta kısımlarını ezin.
  • Daha sonra kumpirlerinizi bir tabağa alın ve üzerine dileğiniz malzemeleri ekleyin.
  • Damak tadınıza göre en üste mayonez, ketçap da ekleyebilirsiniz
  • Kumpire eklenecek malzemelerde sınır yok. İncecik kıyılmış mor lahana, pancar turşusu, yeşillik, sosis, salam vb. ürünleri ekleyerek de kumpir hazırlayabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!


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