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Discord'da küçük kızları şantaj iddiası! Ece Seçkin delirdi, ağzını bozdu: Bu İnceller örgütü...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.10.2024 08:05
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Discord'da küçük kızları şantaj, cinsel istismar ve tehdit yoluyla tuzağa düşüren birçok grup olduğu iddia edildi. Söz konusu gruplar gündemdeyken Ece Seçkin çileden çıktı.

Discord'da küçük kızları şantaj iddiası! Ece Seçkin delirdi, ağzını bozdu: Bu İnceller örgütü...

Kullanıcıların metin, ses ve görüntülü iletişim kurmasını sağlayan bir sosyal platformu Discord kan donduran iddialarla gündemde.

Başlangıçta oyun toplulukları için tasarlanmış olsa da, zamanla farklı ilgi alanlarına sahip grupların ve toplulukların bir araya gelmesi için de popüler hale gelen Discord'da istismar iddialarıyla gündem oldu.

Discord'da küçük kızları şantaj, cinsel istismar ve tehdit yoluyla tuzağa düşüren birçok grup olduğu iddia edildi.

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İddialar kan dondururken sosyal medyada bu konuda tepki gösteriyor. Şarkıcı Ece Seçkin de duydukları karşısında çileden çıktı.

Ece Seçkin "Discord log vermiyor öyle mi? Sizi p.çler sizi! Kız çocuklarına her pisliği yapın, milletin kredi kartlarını patlatın, vatana millete kitaba küfredin, kedilere işkence edin nasılsa discord log vermiyo he? Hepppppinizin içinden geçilecek hepppinizin!" dedi.

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İNCELLER ÖRGÜTÜNE DEĞİNDİ

Ece Seçkin gündem olan İnceller örgütüne dair de konuştu. "Size 'inceller' örgütünden de bahsedeceğim ama önce şunu paylaşayım..." diyen şarkıcı şunu yazdı:

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"C7K (cehennemin 7 katı) isimli bu internet örgütünün YouTube'da Özgecan Arslan ve Neslican Tay'a hakaret ettikleri, milli ve dini değerlere küfür ettikleri marşları varmış. Sen ünlüsün ve kadınsın bulaşma bu işlere diyenlere söylüyorum! SUSAMIYORUM KARDEŞİM SUSAMIYORUM! "

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Ece Seçkin Discord
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