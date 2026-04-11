Dışı portakal, içi domates! Bu meyve ülke dışına çıkarılamıyor

Güney Amerika’nın balta girmemiş ormanlarından gelen, görenleri şaşkına çeviren bir doğa mucizesi son günlerde popüler olmuş durumda. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir portakalı andıran, ancak kesildiğinde içinden yeşil bir domates çıkan bu gizemli meyvenin adı: Lulo. Diğer adıyla Naranjilla, yani "küçük portakal". Ancak bu meyveyi diğerlerinden ayıran en büyük özellik, tadından ziyade sınırları aşamaması.

LULO MEYVESİ NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Bilimsel adı Solanum quitoense olan lulo meyvesi, ağırlıklı olarak Kolombiya, Ekvador ve Panama gibi ülkelerde yetişiyor. Patlıcangiller familyasına ait olan bu egzotik tür, narenciye benzeri keskin ve ferahlatıcı tadıyla biliniyor.

Ancak luloyu bir efsaneye dönüştüren şey, nakliye zorluğu. Meyve o kadar hassas ki, dalından koparıldıktan kısa süre sonra bozulmaya başlıyor ve uzun yolculuklara dayanamıyor. Bu yüzden, gerçek lulo lezzetini tatmak isteyenlerin rotasını Güney Amerika’ya kırması gerekiyor

LULO MEYVESİNİN FAYDALARI

Sadece tadıyla değil, besin değerleriyle de bir süper gıda olarak kabul edilen lulo, tam bir vitamin deposu. İşte bu eşsiz meyvenin öne çıkan 5 önemli faydası:

Bağışıklığı Çelik Gibi Yapar: Yüksek oranda C ve A vitamini içeren lulo, vücudu serbest radikallere karşı koruyarak enfeksiyonlara savaş açar.

Sindirim Dostudur: İçerdiği pektin ve lifler sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler, şişkinlik ve kabızlık sorunlarını ortadan kaldırır.

Göz Sağlığını Korur: Zengin beta-karoten içeriğiyle yaşa bağlı görme bozukluklarını ve katarakt riskini azaltmaya yardımcı olur.

Kalp Sağlığına Destek: Kolesterolü düşürmeye yardımcı olan lifli yapısı ve kan basıncını dengeleyen potasyumu ile tam bir kalp dostudur.

Cilt ve Kemik Güzelliği: Kolajen üretimini destekleyerek cildin yaşlanmasını geciktirir; kalsiyum ve fosfor içeriğiyle kemikleri güçlendirir.

BU MEYVE NASIL TÜKETİLİYOR?

Lulo meyvesini yerel halk genellikle taze olarak tüketiyor. Meyve ortadan ikiye bölünüp içindeki jelimsi ve çekirdekli kısım kaşıkla sıyrılarak yeniyor. Ancak Kolombiya’nın en meşhur içeceği olan Lulada, bu meyvenin en popüler kullanım şekli.

Lulo posası, su, şeker ve buzla karıştırılarak hazırlanan bu içecek, sıcak iklimlerin en ferahlatıcı kaçamağı olarak biliniyor. Ayrıca bu meyveden yapılan reçeller, jöleler ve dondurmalar da gurmelerin favorisi.

Her ne kadar şifalı olsa da, lulo meyvesi patlıcangiller familyasından olduğu için domates veya patlıcana alerjisi olanlarda reaksiyon gösterebilir. Ayrıca, meyvenin kabuğundaki ince tüyler hassas ciltlerde tahrişe neden olabilir. Yüksek potasyum içeriği nedeniyle tansiyon ilacı kullananların bu meyveyi tüketmeden önce doktoruna danışması öneriliyor.

Dünya mutfağının bu "ulaşılamaz" lezzeti, gıda teknolojisindeki gelişmelere rağmen hala yerinde yenmesi gereken bir hazine olarak kalmaya devam ediyor. Eğer yolunuz Kolombiya'ya düşerse, bu dışı portakal içi domates görünümlü mucizeyi tatmadan dönmeyin!