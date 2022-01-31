Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı ez-Zeyyani'yle ortak basın toplantısında konuştu:

ANKARA/MANAMA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yemen'deki Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının sivilleri hedef alan terör saldırıları olduğunu belirterek, "Biz Türkiye olarak her türlü terörün karşısındayız." dedi.

Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile Manama'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Kardeş ülke Bahreyn’de 5 yıl aradan sonra tekrar bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Çavuşoğlu, mevkidaşı Bakan ez-Zeyyani ile çalışma arkadaşlarına gösterdikleri misafirperverlik ve son derece verimli geçen toplantılar için teşekkür etti.

Çavuşoğlu, bu görüşmenin geçen eylül ayından bu yana mevkidaşı ez-Zeyyani ile yaptığı 3. görüşme olduğuna işaret ederek, yaptıkları her görüşmenin son derece verimli ve sonuç odaklı geçtiğini söyledi.

Ez-Zeyyani’nin kasım ayında Ankara’ya yaptığı ziyarette kendisine Asya İş birliği Diyaloğu Dönem Başkanlığının devredildiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Asya İş birliği Diyaloğu Dönem Başkanlığında Bahreyn’in neler yapacağını, öncelikleri ve faaliyetleri hakkında bilgiler de verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bir kere daha söylemek isterim ki; Bahreyn'in dönem başkanlığını, önceliklerini ve de bu dönemde gerçekleştirecekleri faaliyetleri en güçlü şekilde destekleyecek olan ülke Türkiye olacaktır." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bugünkü görüşmelerin özellikle son zamanlarda artan temasların bir göstergesi olduğunun altını çizerek, "En kısa zamanda majesteleri Kral Hamad’ı ülkemizde ağırlamaktan büyük bir onur duyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını, en iyi dileklerini ve de Kral Hamad’a davetini bir kere getirmiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türk halkının da en iyi dileklerini Bahreynli kardeşime bir kere daha iletmek isterim." ifadesini kullandı.

Bahreyn’de dün başlayan ve bugün devam eden görüşmelerde, ikili ilişkilerin enine boyuna ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, hangi konularda hangi adımların atılacağı, hangi anlaşmaların imzalandığı, bunların uygulanıp uygulanmadığı ve ilerleyen süreçte imzalanacak belgeler gibi konuların değerlendirildiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti.

"Bunların biri de New York'ta hazırladığımız eylem planı. Taslağımızı hazırladık, müzakere ediyoruz. Yine dünkü toplantıda, Bahreyn Dışişleri Bakanlığından çok kıymetli arkadaşlarımızın, mevkidaşlarımızın ikili ilişkiler, insan hakları ve diplomasi akademisinin faaliyetleri üzerine ilginç ve faydalı sunumlarını da izledik. Diplomasi akademileri arasında da daha iyi bir iş birliğini olması konusunda hemfikiriz."

Türkiye ile Bahreyn arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için Karma Ekonomi Komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, ilgili eş başkanlar ve bakanların bu toplantıyı 23 Mart’ta gerçekleştirmek konusunda mutabık kaldığını ve Dışişleri Bakanlığı olarak kendilerine her türlü desteği vereceklerini söyledi.

- "Bu bölgenin ve bölgemizin istikrarı ve huzuru en büyük temennimiz"

Çavuşoğlu, bugüne kadar Bahreyn'de yeni havalimanı dahil gerçekleştirilen projelerde Türk firmalarının önemli görevler üstlendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün Veliaht Prens Başbakan'la da bir araya geldik. Başbakan Salman'la bir araya geldiğimiz zaman ülkenin ekonomik vizyonu hakkında da önemli bilgi sahibi olduk. Bu vizyon çerçevesinde Türkiye olarak firmalarımızla birlikte elimizden gelen desteği vereceğimizi söylemek isterim. Tabii savunma sanayinden sağlık ve çevreye kadar iş birliği imkanlarımız mevcut. Bunları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Tabii bölgesel konuları da değerlendirdik. Bu bölgenin ve bölgemizin istikrarı ve huzuru en büyük temennimiz. Bu alanlarda Körfez bölgelerindeki yakınlaşmalardan biz memnuniyet duyuyoruz."

Türkiye ile bazı Körfez ülkeleri arasında göreceli olarak soğukluk yaşandığına işaret eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bunu gidermek için ilişkilerimizde eski günlerimize dönmek için temasları başlattık. Temaslarımız hakkında da kardeşim Abdullatif’e de bilgiler verdim. Bu süreci, Bahreyn’in güçlü bir şekilde desteklediğini gördük. Hepimizin arzusu, kardeşler arasında sorunların olmaması, iş birliğinin ön plana çıkması. Bu doğrultuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bölgemizdeki sorunların barışçıl yönden çözümü konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Elbette terörle mücadele de önemli. Biz terörle mücadelede çifte standart içine düşmeden tüm terör örgütleriyle amacı ne olursa, ideolojisi ne olursa olsun, hedefi kim olursa olsun mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz."

Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanlığındaki diplomatların, Türkçe ve Türk kültürüne ilgi duyduğunu ve bu ilginin de arttığına şahit olduğunu anlatarak, "Bundan da çok büyük bir mutluluk duydum. O Türkçe öğrenen kardeşlerimizi Türkiye’de misafir etmekten de büyük bir memnuniyet duyacağız. Yunus Emre Enstitümüz Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Türkçeye ilgi duyan arkadaşlarımız için yeni programlar düzenleyecek." dedi.

Mevkidaşı ez-Zeyyani'yi Antalya Diplomasi Forumu'na davet eden Çavuşoğlu, "Bu sene Bahreyn'de gerçekleştirilecek Asya İş birliği Diyaloğu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmaktan onur duyacağım. Böylelikle temaslarımızı, karşılıklı ziyaretlerimizi devam ettireceğiz. İlişkilerimizi daha da pekiştireceğiz." diye konuştu.

- "Hedefimiz, ticaret hacmimizi 750 milyon dolara çıkarmak"

Toplantının soru cevap kısmında Bahreyn'le ilişkilerin geleceğine değinen Çavuşoğlu, 23 Mart'ta Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın gerçekleşeceğini hatırlattı.

İkili ticaret hacminin 2021'de 2020'ye göre arttığını söyleyen Çavuşoğlu, "Hedefimiz, şu anda 460 milyon dolar olan ticaret hacmimizi 2023 sonunda 750 milyon dolara çıkarmak." dedi.

Çavuşoğlu, iş konseyi ve ticaret heyetlerini bir araya getirerek değişik sektörlerde iş birliği imkanlarının aranacağını belirterek, ekonomik iş birliğini ilgilendiren tüm engellerin kaldırılarak ticaret ve yatırımın artırılacağını kaydetti.

Bahreyn'in coğrafi olarak küçük olmasına rağmen bölgedeki ülkelerle kıyaslandığında son derece gelişmiş teknolojilerle sanayi üretimi yaptığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Sanayi bölgelerimiz arasında iş birliğini geliştirmemiz lazım." dedi.

Yenilenebilir enerji alanında da Bahreyn'de imkanlar bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Savunma sanayi alanında iş birliğimizi de geliştirmemiz lazım. Orada başlangıçta sayılabiliriz. Diğer Körfez ülkeleriyle bu anlamda epeyce mesafeler katettik." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, bakanlıklar arası eşgüdüm ve iş birliğini artırmanın önemine de dikkati çekerek, her alanda atılacak adımlar konusunda güçlü bir siyasi irade bulunduğunu söyledi.

Turizm alanında iş birliğine de değinen Çavuşoğlu, Türkiye ve Bahreyn'in iki önemli turizm destinasyonu olduğunun altını çizdi.

- "Türkiye olarak her türlü terörün karşısındayız"

Yemen'deki Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin dün gece yapılan saldırılar ile 17 ve 24 Ocak'ta yapılan saldırıları şiddetle kınadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bunlar sivilleri hedef alan, sivillere yönelik terör saldırısıdır. Biz Türkiye olarak her türlü terörün karşısındayız. BAE ve hedef olan ülkelerle, Suudi Arabistan da dahil dayanışma içinde olduğumuzu da telefon görüşmemizde ve yaptığımız açıklamada da vurguladık."

Çavuşoğlu, tüm sorunların siyasi yöntemlerle çözülmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Yemen'de, Suriye'de, Libya'da, tüm bölgemizde, kendi coğrafyamızda, İslam dünyasında yaşanan sorunların barışçıl şekilde siyasi yollarla bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Bu tür terör saldırıları da buna hizmet etmez tam tersi çatışmaları daha da körükler. Biz bu konuda dost ve kardeş ülkelerin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Savunma sanayi ürünlerimize bölgeden çok büyük ilginin olduğunu görüyoruz"

Çavuşoğlu, bazı Körfez ülkeleriyle geçmişte ilişkilerde soğukluk yaşandığını belirterek, Türkiye'nin bu ülkelerle hiçbir ikili meselesinin olmadığını, bölgesel dinamiklerin bunu gerektirdiğini söyledi.

Bu soğuklukların giderilmesi için görüşmeler yapıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Mısır'la bir diyalog süreci başlattık ve Dışişleri Bakan yardımcıları düzeyinde iki toplantı düzenledik, diğer temaslarımız da devam ediyor. Dışişleri Bakanı Samih Şukri kardeşimle zaten biz her platformda görüşüyoruz." diye konuştu.

BAE ile görüşmelerde de Mısır'dan daha fazla mesafe kaydedildiğini anlatan Çavuşoğlu, karşılıklı ziyaretlerin de başarılı geçtiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubatta BAE'yi ziyaret edeceğini belirterek, Dubai Expo'da Türkiye milli günü kutlanacağını ifade etti.

Suudi Arabistan'la da diyalog sürecinin sürdüğünü anlatan Çavuşoğlu, "Arzumuz Suudi Arabistan'la da ilişkilerimizi eski günlere, hatta daha iyi günlere döndürmek ve geliştirmek. Bu konuda inanıyorum ki; önümüzdeki süreçte olumlu gelişmeler olacak." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgede istikrar ve huzura katkı yapmaya hazır olduğunu yineleyerek, "Türkiye olarak son yıllarda savunma sanayi alanında çok büyük atılımlar yaptık ve savunma sanayi ürünlerimize de bölgeden çok büyük ilginin olduğunu görüyoruz. Bu anlamda da bölge ülkelerinden gelen talepleri, onların savunma gücünü geliştirmek için gelen talepleri, yapıcı şekilde, olumlu şekilde değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

