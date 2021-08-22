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  4. Dışişleri Bakanlığından İngiltere basınında Afgan sığınmacılar için Türkiye'nin adının anılmasına ilişkin açıklama:

Dışişleri Bakanlığından İngiltere basınında Afgan sığınmacılar için Türkiye'nin adının anılmasına ilişkin açıklama:

22.08.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir"

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere basınında Afgan sığınmacılar için üçüncü ülkelerde kurulacak iltica merkezleri planları bağlamında Türkiye'ye ilişkin atıf yapılmasına yönelik, "Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, İngiltere basınında Afgan sığınmacılar için üçüncü ülkelerde kurulacak iltica merkezleri planları bağlamında Türkiye'ye ilişkin atıf yapılması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İngiltere basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye’de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir." ifadesine yer verildi.

- The Mail on Sunday gazetesinde yayımlanan makale

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, The Mail on Sunday gazetesinde yayımlanan makalesinde, Afganistan'da kendileri için çalışan bazı Afganlara vize vermek için işlemleri yapılana kadar bazı bölge ülkelerinde bekleyecekleri merkezler kurmayı planladıklarını açıklamıştı.

The Mail on Sunday, makalede ülke ismi zikredilmemesine rağmen kendi haberinde, Wallace​​​​​​​'e atfen Türkiye ve Pakistan'ın isimlerini belirtmiş, bazı İngiliz yayın organları da söz konusu habere gönderme yapmıştı.

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