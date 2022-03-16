YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Dışişleri Bakanlığı'ndan "Kırım'ın gayrimeşru ilhakının yıl dönümü" açıklaması:

Dışişleri Bakanlığı'ndan "Kırım'ın gayrimeşru ilhakının yıl dönümü" açıklaması:

16.03.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye, stratejik ortağı Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit eder"

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kırım'ın Rusya tarafından gayrimeşru ilhakının 8. yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, "Türkiye, stratejik ortağı Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit eder." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin 16 Mart 2014 tarihinde düzenlenen gayrimeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhak edildiği anımsatıldı.

Uluslararası hukuka açıkça aykırı olan bu eylemin, Türkiye ve uluslararası toplum tarafından tanınmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yarımadanın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım’daki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz. Türkiye, stratejik ortağı Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit eder."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan ramazan öncesi "kan bağışı" çağrısıTürk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan ramazan öncesi "kan bağışı" çağrısı
Siirt'te genç kadın girişimci devlet desteğiyle iş yerini kurduSiirt'te genç kadın girişimci devlet desteğiyle iş yerini kurdu
"Çifte coşku"ya hazırlanan Çanakkale'deki otellerde yer kalmadı"Çifte coşku"ya hazırlanan Çanakkale'deki otellerde yer kalmadı
Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Ukrayna

Ankara Namaz Vakitleri 16 Mart Çarşamba

İmsak
05:29
Sabah
06:52
Öğle
13:02
İkindi
16:23
Akşam
19:03
Yatsı
20:21
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Evini bastı! Sevgilisini cinsel ilişki sırasında...

Evini bastı! Sevgilisini cinsel ilişki sırasında...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

“Ölü bir ünlü geri dönecek” dedi! Gözler o isme çevrildi

“Ölü bir ünlü geri dönecek” dedi! Gözler o isme çevrildi

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.