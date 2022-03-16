Dışişleri Bakanlığı'ndan "Kırım'ın gayrimeşru ilhakının yıl dönümü" açıklaması:

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kırım'ın Rusya tarafından gayrimeşru ilhakının 8. yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, "Türkiye, stratejik ortağı Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit eder." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin 16 Mart 2014 tarihinde düzenlenen gayrimeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhak edildiği anımsatıldı.

Uluslararası hukuka açıkça aykırı olan bu eylemin, Türkiye ve uluslararası toplum tarafından tanınmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yarımadanın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım’daki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz. Türkiye, stratejik ortağı Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit eder."

