YEMEK

Dişlere zarar veren 7 yiyecek ve içecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.08.2019 10:05 | Son Güncelleme

Diş hekimleri uzak durulması gereken 7 yiyecek ve içeceği açıkladı. İşte tükettikçe dişlere zarar veren besinler.

Dişlere zarar veren 7 yiyecek ve içecek

Sıklıkla tükettiğimiz bazı yiyecek ve içecekler aslında dişerinizi aşındırabilir, çatlatabilir veya zarar verebilir. Ağız sağlığı aynı zamanda vücudumuzdaki birçok hastalığın da göstergesidir. Sağlıklı dişlere ve güzel bir gülümsemeye sahip olabilmek için diş hekimleri şu yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini söylüyor.

GRANOLA BAR
br
Son zamanlarda popülerliği artan, birçok kişinin sağlıklı beslenmek için ara öğünlerinde tercih ettiği granola barların aslında dişler için son derece zararlı olduğunu biliyor muydunuz? Diş hekimleri, granola barların akışkan ve şekerli yapısı yüzünden dişlere zarar verdiğini açıkladı. Ara öğünlerde granola barlar yerine meyve ve süt ürünleri tüketilmesini öneriyorlar.

LİMONLU SU
iStock-935492370
Yine son zamanlarda zayıflamaya yardımcı olduğu gerekçesiyle limonlu su tüketiminin arttığını görüyoruz. Limonun asitli olması nedeniyle diş minesine zarar verdiğini söyleyen diş hekimleri, eğer suyu limonlu tüketmek istiyorsanız, bir öğünün yanında tüketmenizi öneriyorlar.

SÜTLÜ VE KREMALI KAHVELER
iStock-930286864 (2)
Kahve sağlığa oldukça yararlıdır ve sade olarak tüketildiğinde ağız sağlığı açısından da hiç bir zararı yoktur. Ama diş hekimleri, kahveye eklenen krema ve sütün dişlere zarar verdiğini söylüyorlar. Kahveyi sade tüketemiyorsanız, günde bir fincandan fazla içmeyi önermiyorlar. Kremalı ve sütlü kahveler yerine yeşil çay tüketmenizi öneriyorlar.

ASİTLİ İÇECEKLER

iStock-645442376

Diş hekimleri asitli içeceklerin içerdiği asit ve şekerin dişlere oldukça zarar verdiğini ve bunlardan kaçınılması gerektiğini açıkladılar. Asitli içecek tükettikten hemen sonra dişlerin fırçalanmasının, dişlere daha çok zarar vereceğini bu yüzden asitli içecek tüketilmemesini öneriyorlar.

BUZ

iStock-685271972

Buzun dişlerle kırılmasının diş minesine zarar verdiğini açıklayan diş hekimleri, diş minesinin de kristalden oluştuğunu ve bu nedenle buzun kırılmaya çalışılmasının diş minesini aşındırdığını söylüyorlar. Diş hekimleri, buzun kırılması yerine ağızda eritilmesini öneriyorlar.

PATLAMIŞ MISIR VE CİPS
iStock-477007031
Patlamış mısır ve patates cipsinin içerdiği şeker nedeniyle dişlere zararlı olduğunu söyleyen diş hekimleri, sürekli tüketilmesi halinde dişlerin büyük risk altında olduğunu açıkladılar. Özellikle diş aralarına giren ve dişe yapışan patlamış mısırın, hem dişlerden temizlenmesinin zor olduğunu hem de temizlenirken diş aralarının daha fazla açılmasına neden olduğu için diş sağlığını bozduğunu söylüyorlar.

KURU MEYVELER
iStock-177529472
Kurutulmuş meyvelerin yapışkan ve şekerli yapısından dolayı dişlere tıpkı karamel, şekerler ve sakızlar kadar zarar verdiğini açıklayan diş hekimleri, kurutulmuş meyve tüketilmesi halinde dişlerin 24 saat içinde fırçalanması gerektiğini söylüyorlar.

Turistler bu şehirden vazgeçemiyor Turistler bu şehirden vazgeçemiyor
Her gün bir adet yediğinizde bakın neler oluyorHer gün bir adet yediğinizde bakın neler oluyor
Bolu’da obezite, kanser düşmanı mor patates ilk kez topraktan çıkarıldıBolu’da obezite, kanser düşmanı mor patates ilk kez topraktan çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dişlere zarar veren besinler diş bakımı sağlıksız besinler

En Çok Okunan Haberler

İddialı diziden ilk fragman yayınlandı!

İddialı diziden ilk fragman yayınlandı!

Efsane dizi geri dönüyor! Ünlü oyuncu açıkladı

Efsane dizi geri dönüyor! Ünlü oyuncu açıkladı

Döneri İsrail sahiplenmişti! Türkiye'den cevap gecikmedi

Döneri İsrail sahiplenmişti! Türkiye'den cevap gecikmedi

15 dakikada hazırlanıyor lezzeti damak çatlatıyor!

15 dakikada hazırlanıyor lezzeti damak çatlatıyor!

Maden suyunu neden şişede içmelisiniz?

Maden suyunu neden şişede içmelisiniz?

Özellikle çocuklar için etkili! Günde 10 damla yetiyor

Özellikle çocuklar için etkili! Günde 10 damla yetiyor

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Cenazende ağlatmaz, düğününde oynatmaz

Cenazende ağlatmaz, düğününde oynatmaz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlığınız için haftada 2 kez kırmızı et tüketin

Uzmanlar açıkladı: Haftada 2 kez tüketenler...

Her gün muz yemeniz için 9 sağlıklı neden

Her gün bir adet yediğinizde bakın neler oluyor

Bolu’da obezite, kanser düşmanı mor patates ilk kez topraktan çıkarıldı

Bolu’da obezite, kanser düşmanı mor patates ilk kez topraktan çıkarıldı

Kararan ocak gözlerini pırıl pırıl yapan yöntemler

Kararan ocak gözlerini pırıl pırıl yapıyor!

Lahmacun sevenler sınırlarını zorladı! Bakın rekor nasıl kırıldı

Lahmacun sevenler sınırlarını zorladı! Bakın rekor nasıl kırıldı

"Dönerin kökeni Orta Asya’ya dayanıyor"

Döneri İsrail sahiplenmişti! Türkiye'den cevap gecikmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.