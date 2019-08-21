Dişlere zarar veren 7 yiyecek ve içecek

Sıklıkla tükettiğimiz bazı yiyecek ve içecekler aslında dişerinizi aşındırabilir, çatlatabilir veya zarar verebilir. Ağız sağlığı aynı zamanda vücudumuzdaki birçok hastalığın da göstergesidir. Sağlıklı dişlere ve güzel bir gülümsemeye sahip olabilmek için diş hekimleri şu yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini söylüyor.

GRANOLA BAR



Son zamanlarda popülerliği artan, birçok kişinin sağlıklı beslenmek için ara öğünlerinde tercih ettiği granola barların aslında dişler için son derece zararlı olduğunu biliyor muydunuz? Diş hekimleri, granola barların akışkan ve şekerli yapısı yüzünden dişlere zarar verdiğini açıkladı. Ara öğünlerde granola barlar yerine meyve ve süt ürünleri tüketilmesini öneriyorlar.

LİMONLU SU



Yine son zamanlarda zayıflamaya yardımcı olduğu gerekçesiyle limonlu su tüketiminin arttığını görüyoruz. Limonun asitli olması nedeniyle diş minesine zarar verdiğini söyleyen diş hekimleri, eğer suyu limonlu tüketmek istiyorsanız, bir öğünün yanında tüketmenizi öneriyorlar.

SÜTLÜ VE KREMALI KAHVELER



Kahve sağlığa oldukça yararlıdır ve sade olarak tüketildiğinde ağız sağlığı açısından da hiç bir zararı yoktur. Ama diş hekimleri, kahveye eklenen krema ve sütün dişlere zarar verdiğini söylüyorlar. Kahveyi sade tüketemiyorsanız, günde bir fincandan fazla içmeyi önermiyorlar. Kremalı ve sütlü kahveler yerine yeşil çay tüketmenizi öneriyorlar.