Dişlere zarar veren 7 yiyecek ve içecek

Sıklıkla tükettiğimiz bazı yiyecek ve içecekler aslında dişerinizi aşındırabilir, çatlatabilir veya zarar verebilir. Ağız sağlığı aynı zamanda vücudumuzdaki birçok hastalığın da göstergesidir. Sağlıklı dişlere ve güzel bir gülümsemeye sahip olabilmek için diş hekimleri şu yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini söylüyor.
GRANOLA BAR
Son zamanlarda popülerliği artan, birçok kişinin sağlıklı beslenmek için ara öğünlerinde tercih ettiği granola barların aslında dişler için son derece zararlı olduğunu biliyor muydunuz? Diş hekimleri, granola barların akışkan ve şekerli yapısı yüzünden dişlere zarar verdiğini açıkladı. Ara öğünlerde granola barlar yerine meyve ve süt ürünleri tüketilmesini öneriyorlar.
LİMONLU SU
Yine son zamanlarda zayıflamaya yardımcı olduğu gerekçesiyle limonlu su tüketiminin arttığını görüyoruz. Limonun asitli olması nedeniyle diş minesine zarar verdiğini söyleyen diş hekimleri, eğer suyu limonlu tüketmek istiyorsanız, bir öğünün yanında tüketmenizi öneriyorlar.
SÜTLÜ VE KREMALI KAHVELER
Kahve sağlığa oldukça yararlıdır ve sade olarak tüketildiğinde ağız sağlığı açısından da hiç bir zararı yoktur. Ama diş hekimleri, kahveye eklenen krema ve sütün dişlere zarar verdiğini söylüyorlar. Kahveyi sade tüketemiyorsanız, günde bir fincandan fazla içmeyi önermiyorlar. Kremalı ve sütlü kahveler yerine yeşil çay tüketmenizi öneriyorlar.
ASİTLİ İÇECEKLER
Diş hekimleri asitli içeceklerin içerdiği asit ve şekerin dişlere oldukça zarar verdiğini ve bunlardan kaçınılması gerektiğini açıkladılar. Asitli içecek tükettikten hemen sonra dişlerin fırçalanmasının, dişlere daha çok zarar vereceğini bu yüzden asitli içecek tüketilmemesini öneriyorlar.
BUZ
Buzun dişlerle kırılmasının diş minesine zarar verdiğini açıklayan diş hekimleri, diş minesinin de kristalden oluştuğunu ve bu nedenle buzun kırılmaya çalışılmasının diş minesini aşındırdığını söylüyorlar. Diş hekimleri, buzun kırılması yerine ağızda eritilmesini öneriyorlar.
PATLAMIŞ MISIR VE CİPS
Patlamış mısır ve patates cipsinin içerdiği şeker nedeniyle dişlere zararlı olduğunu söyleyen diş hekimleri, sürekli tüketilmesi halinde dişlerin büyük risk altında olduğunu açıkladılar. Özellikle diş aralarına giren ve dişe yapışan patlamış mısırın, hem dişlerden temizlenmesinin zor olduğunu hem de temizlenirken diş aralarının daha fazla açılmasına neden olduğu için diş sağlığını bozduğunu söylüyorlar.
KURU MEYVELER
Kurutulmuş meyvelerin yapışkan ve şekerli yapısından dolayı dişlere tıpkı karamel, şekerler ve sakızlar kadar zarar verdiğini açıklayan diş hekimleri, kurutulmuş meyve tüketilmesi halinde dişlerin 24 saat içinde fırçalanması gerektiğini söylüyorlar.
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