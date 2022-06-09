MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Disney Plus, ikinci Türk dizisi Dünyayla Benim Aramda'yı açıkladı! İşte konusu ve oyuncuları

Disney Plus, ikinci Türk dizisi Dünyayla Benim Aramda'yı açıkladı! İşte konusu ve oyuncuları

09.06.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney Plus'ın Kaçış'ın ardından ikinci yerli dizisi olan 'Dünyayla Benim Aramda'dan ilk kareler geldi. Başrollerini Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor'un paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisinin çekimleri de sürüyor.

Disney Plus, ikinci Türk dizisi Dünyayla Benim Aramda'yı açıkladı! İşte konusu ve oyuncuları

Türkiye'de 14 Haziran’da yayın hayatına başlayacak olan Disney Plus'ın ikinci yerli orijinal dizisi Dünyayla Benim Aramda'dan ilk bilgiler açıklandı.

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, Pınar Bulut’un kaleminin Hülya Gezer’in rejisiyle buluştuğu Dünyayla Benim Aramda’nın çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Oyuncu kadrosunda ise Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor bir araya geliyor.

1654757431_Du__nyayla_Benim_Aramda_5_

Dünyayla Benim Aramda içindeki boşluğu aşkla doldurmaya çalışan bir kadının, zaman geçtikçe yabancılaşmaya başladığı sevgilisine, ilişkilerini ayakta tutmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve ardından yaşananları anlatıyor. Seyircinin, ilişkilerin insanlar üzerindeki etkilerine ve ilişkiler üzerinden yaşadıkları büyük içsel değişimlere tanıklık edeceği dizinin yayın tarihi ise açıklanmadı.

1654757426_Du__nyayla_Benim_Aramda__1_

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi son haliyle şaşırttı! Adeta yıllara meydan okudu...Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi son haliyle şaşırttı! Adeta yıllara meydan okudu...
Yine tangasıyla poz verdi... "Onlyfans'a gir..."Yine tangasıyla poz verdi... "Onlyfans'a gir..."
Kuzey Iraklı yeni sevgilisiyle fotoğrafı sızdı! Pahalı hediyeler almışKuzey Iraklı yeni sevgilisiyle fotoğrafı sızdı! Pahalı hediyeler almış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akşener Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi! Oral'ın sözleri tepki toplamıştı

Akşener Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi! Oral'ın sözleri tepki toplamıştı

Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi, tartışmalara noktayı koydu!

Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi, tartışmalara noktayı koydu!

Haziran ayında kışı yaşadılar! Sosyal medyada gündem oldu

Haziran ayında kışı yaşadılar! Sosyal medyada gündem oldu

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'ekonomide yeni adım' açıklaması: Bu akşamdan itibaren...

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'ekonomide yeni adım' açıklaması: Bu akşamdan itibaren...

Ümit Özdağ'dan çarpıcı Akşener ve Yavaş iddiası

Ümit Özdağ'dan çarpıcı Akşener ve Yavaş iddiası

İlginizi Çekebilir

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.