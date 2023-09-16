Disney Plus yayınlamama kararı almıştı! Fatih Altaylı Atatürk filminin Amazon ve Netflix'te yayınlanacağını duyurdu

Geçtiğimiz aylarda Disney Plus platformu Atatürk isimli film hakkında aldığı yayınlamama kararı ile Türkiye’de büyük tepki almış ve günlerce konuşulmuştu. Fatih Altaylı'nın köşe yazısına göre, Disney Plus'ın Atatürk filmini yayınlamaktan vazgeçmesinin ardından, film Avrupa ve Doğu Asya'da da gösterime girecek. Öte yandan Amazon ve Netflix'te yayınlanacak.

"HER TÜRLÜ ZORLUĞU AŞMAYI BAŞARIYOR"

Disney Plus'ın Atatürk filmini yayınlamama kararının ardından yapımın dizi şeklinde önce FOX TV’de ardından da iki parça olarak sinema salonlarında gösterileceği açıklanmıştı. Fatih Altaylı’ya göre Atatürk filmi, Netflix ve Amazon Prime Video’da yayınlanacak.

Fatih Altaylı konya dair yazdığı köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Atatürk filmi sadece Türkiye’de değil, Orta Avrupa dahil Avrupa’nın tamamında, Doğu Asya’da pek çok ülkede sinemalarda gösterime giriyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’da gösterim için ise görüşmeler sürüyor.

Ve Disney Plus’ın yayınlamama kararı aldığı diziyi Amazon ve Netflix platformları dünya çapında tüm abonelerine gösterecek.

Yani anlayacağınız Atatürk gibi, Atatürk filmi de her türlü zorluğu aşmayı başarıyor ve aldığı darbelerden güçlenerek çıkarak tüm dünya sinemalarında halkın önüne çıkmaya ve iki platformda birden gösterime girmeye hazırlanıyor."

