Disneyland'ta skandal! 9 yaşındaki çocuğa düğün düzenlendi! Hüküm giymiş pedofili olduğu ortaya çıktı

2016 yılında pedofil suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılan Jacky Jahj, şimdi de Disneyland Paris'te dokuz yaşında bir çocukla sahte bir düğün düzenledi. Fransız savcılar, daha önce İngiltere'de çocuklara yönelik cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırılan 39 yaşındaki Jahj'ın düğünde damat olduğu görüldü.

2016 yılında iki 15 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulunan Felthamlı yönetmen ve oyuncunun Disneyland Paris'teki Uyuyan Güzel Şatosu'nda 100 konuğun önünde gerçekleşen ve dokuz yaşında bir kız çocuğunun "gelin" olarak yer aldığı çarpık bir sahte düğün töreninde "damat" olduğu iddia edildi.

KÜÇÜK ÇOCUĞU O HALDE GÖRÜNCE POLİSİ ARADILAR

Fransız gazetesi Le Parisien'in haberine göre, Disney personeli, ayaklarına 10 santim topuklu ayakkabı bağlanmış, büyük bir elbise giymiş ve "korkmuş" bir çocuk gördü. Personel hemen polise haber verdi.

Kendisine dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kara para aklama ve kimlik hırsızlığı suçlaması yöneltildiği bildirildi. Jahj ve kızın Ukraynalı olduğu düşünülen 41 yaşındaki annesi, törene karışan iki kişiyle birlikte tutuklandı. Hem Disneyland Paris hem de konuklar kasıtlı olarak yanıltıldıklarını iddia etti ve sahte düğünde bir çocuğun yer alacağını bilmediklerini belirtti.

Meaux savcılığının sözcüsüne göre, cinsel suçlu, parkın sözleşmesini almak için "Letonyalı bir vatandaşın kimliğini üstlenerek ve sahte belgeler kullanarak" Disney yetkililerini kandırdı.

ÇIPLAK BİR ŞEKİLDE PATLAMA DÜZENLEMİŞTİ

Jahj, Eylül 2024'te eski bir BBC kamyonu ve patlayıcılarla dolu Birleşik Krallık bayrağı desenli araçlar kullanarak bir patlama düzenlemişti ve arkasında kontrolden çıkan yangını çıplak halde filme almıştı. Olayın bir film prodüksiyonu gösterisi olduğu bildirilmişti.

Patlamadan bir yıl önce Jahj'ın Londra'daki Leicester Meydanı'nda düzenlenen bir film çekiminde 200'e yakın çocuk ve 100 genç kadınla bir arada olduğu görüntüler ortaya çıkmıştı . BBC, o dönem yaptığı açıklamada , bazı çocukların Jhaj'a dokunduğu çekimin 17 Ekim 2023'te gerçekleştiğini açıklamıştı .