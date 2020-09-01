Divan Kurulları hemfikir: "Dört büyükler satılamaz"

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Türk futbol tarihine geçecek bir anlaşmaya imza atmak üzere. Göztepe Spor Kulübü'nün 70 milyon dolarlık bir değerleme üzerinden İsviçreli bir yatırım şirketi ile yaptığı ortaklık görüşmelerinin sonuna gelindi.

Kısa sürede gerçekleşmesi beklenen tarihi anlaşma sonrası Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da böyle bir yabancı yatırımcı ile anlaşma sağlayabilir mi? sorusu tekrar sorulmaya başlandı. Biz de kulüplerin Divan Kurulu yetkilerine bu soruları sorduk. İşte yetkililerin cevapları:

BUGÜNKÜ DURUMDA ÇOK ZOR

Eşref Hamamcıoğlu (G.Saray Divan Kurulu Başkanı): "Ortaklık için Genel Kurul'dan yetki alınması gerekiyor. Bu mevcut yönetime gayrimenkul satışı için onay vermeyen üyeler buna nasıl onay verir bilmiyorum. Böyle bir ortaklık bugünkü durumda zor görünüyor. Ortakların kim olduğu ve neler isteği de önemli. Galatasaray yönetiminde böyle bir konunun gündemde olduğunu düşünmüyorum."

BEN ŞAHSEN BU FİKRE KARŞIYIM

Ali Sürmen (Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı): "Genel kuruldan bir yetki alınması gerekiyor. Katılımın 3'te 2 çoğunluğunun oy vermesi gerekiyor. Trabzonspor borçlarıyla mücadele etmeli ve borçların azaltmak için yollar aramalıdır. Trabzonspor'un satılması Trabzon'dan ayrılması demektir. Trabzonspor'un satışı düşünülemez. Şahsen böyle bir öneri gelirse ben satışa karşıyım."