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Divan Kurulları hemfikir: "Dört büyükler satılamaz"

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.09.2020 09:12 | Son Güncelleme

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş, yabancı ortağa karşı. Göztepe'nin İsviçreli bir yatırım şirketi ile ortaklık anlaşmasında sona gelmesi toplam 12 milyar TL borcu olan 4 büyüğün böyle bir anlaşmaya imza atıp atmayacağı sorularını akıllara getirdi. Kulüplerin Divan Kurulu yetkilileri böyle bir satışı imkansız olarak yorumladı.

Divan Kurulları hemfikir: "Dört büyükler satılamaz"

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Türk futbol tarihine geçecek bir anlaşmaya imza atmak üzere. Göztepe Spor Kulübü'nün 70 milyon dolarlık bir değerleme üzerinden İsviçreli bir yatırım şirketi ile yaptığı ortaklık görüşmelerinin sonuna gelindi.

Kısa sürede gerçekleşmesi beklenen tarihi anlaşma sonrası Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da böyle bir yabancı yatırımcı ile anlaşma sağlayabilir mi? sorusu tekrar sorulmaya başlandı. Biz de kulüplerin Divan Kurulu yetkilerine bu soruları sorduk. İşte yetkililerin cevapları:

BUGÜNKÜ DURUMDA ÇOK ZOR

Eşref Hamamcıoğlu (G.Saray Divan Kurulu Başkanı): "Ortaklık için Genel Kurul'dan yetki alınması gerekiyor. Bu mevcut yönetime gayrimenkul satışı için onay vermeyen üyeler buna nasıl onay verir bilmiyorum. Böyle bir ortaklık bugünkü durumda zor görünüyor. Ortakların kim olduğu ve neler isteği de önemli. Galatasaray yönetiminde böyle bir konunun gündemde olduğunu düşünmüyorum."

BEN ŞAHSEN BU FİKRE KARŞIYIM

Ali Sürmen (Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı): "Genel kuruldan bir yetki alınması gerekiyor. Katılımın 3'te 2 çoğunluğunun oy vermesi gerekiyor. Trabzonspor borçlarıyla mücadele etmeli ve borçların azaltmak için yollar aramalıdır. Trabzonspor'un satılması Trabzon'dan ayrılması demektir. Trabzonspor'un satışı düşünülemez. Şahsen böyle bir öneri gelirse ben satışa karşıyım."

A.Ş.'NİN YÜZDE 51'İ KULÜBE AİT

Vefa Küçük'ün başkan olduğu Divan Kurulu'ndan şu açıklama yapıldı: "Fenerbahçe Spor Kulübü Dernek statüsünde yönetiliyor. Bir de Fenerbahçe Futbol AŞ var. Fenerbahçe Futbol AŞ'in ne olursa olsun yüzde 51'i kulüpte olması gerekiyor. Bu nedenle Fenerbahçe'nin satılma şansı yok. Göztepe ise AŞ olarak yönetiliyor. İki kulüp arasında tamamen farklı bir yönetim şekli var."

FİNANSAL BORÇLAR 6,1 MİLYAR

Süper Lig'in Dört Büyükleri'nin toplam borcu 12 milyar TL seviyesine çıktı. Borçların büyük bölümü, futbol operasyonlarının bağlı olduğu, borsada işlem gören şirketlere ait. 2020 yılı mali raporlarının açıklanmasıyla birlikte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam finansal borçları ise 6,1 milyar TL. Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri Bankalar Birliği ile anlaşma yaptı. (Akşam)

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