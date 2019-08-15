SPOR

Divock Origi: “Türkiye Ligi kaliteli ve tutkulu”

İNGİLTERE HABERLERİ  | 15.08.2019 09:55 | Son Güncelleme

Liverpool’un forvet oyuncusu Divock Origi, Chelsea karşılaşmasının ardından konuştu. Türkiye Ligi hakkında konuşan Origi, Süper Lig’in kaliteli ve tutkulu bir lig olduğunu ifade etti.

Divock Origi: “Türkiye Ligi kaliteli ve tutkulu”

Chelsea’yi penaltı atışları sonucunda mağlup ederek UEFA Süper Kupa’yı kazanan Liverpool’da takımın golcü isimlerinden Divock Origi karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Süper Kupa maçının çok zor olduğunu söyleyen Origi, “Süper Kupa maçı çok zordu. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ekiplerin maçı. Bugünün sonunda biz mutlu olan taraftık” ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR BİZİ GÖRDÜĞÜ İÇİN MUTLU OLUYOR"

Türkiye’de atmosferin çok iyi olduğunu ifade eden Origi, “Biz burada Galatasaray’la oynamıştık. Bugün Beşiktaş Park’ta boy gösterdik. Burada olmak çok özel. İnsanlar burada sporu çok seviyor ve bizi gördüğü için çok mutlu oldular. Bu durum da bizi olumlu olarak etkiliyor. Türkiye’de herhangi bir favori takımım yok. Türkiye Ligi kaliteli ve tutkulu bir lig. Türk insanı da çok kaliteli ve iyi insanlar. Ayrıca yemekler de çok lezzetli” açıklamasını yaptı.

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Divock Origi chelsea liverpool süper kupa

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