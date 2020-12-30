Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası - Divriği Ulu Cami nerede, kim yaptı, hangi beyliğe aittir?

Taş işçiliğinin muazzam bir örneği olan Divriği Ulu Cami, Avrupa bilim adamlarınca 'Anadolu'nun El Hamrası' olarak anılıyor. Bu eseri böylesine farklı ve özgün kılan, uzaktan bakıldığında simetrik olduğu düşünülen, fakat özünde asimetrik olan işlemelerde yer alan on binlerce motifin hiç birinin kendini tekrar etmemesi; nakışların muhteşem bir ahenk ve denge içerisinde olması. Öyle ki 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiş. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası Türkiye’nin bu listeye giren ilk mimari yapısı olmuş. DİVRİĞİ ULU CAMİ NEREDE? Divriği Ulu Cami Sivas'ın Divriği ilçesinde yer alıyor. Karayolu ve Demiryolu ile ulaşım sağlanabilir. Sivas –Malatya Karayolu 96'ncı kilometresi Kangal, Divriği yol ayrımından 80 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Sivas-Divriği Ulu Cami arası 139 km.

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası yol tarifi için buraya tıklayın. DİVRİĞİ ULU CAMİ TARİHİ Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, cami, darüşşifa ve türbeden meydana gelen bir külliyedir. Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde inşa edilmiş. Ulu Cami, Süleyman Şah’ın oğlu Ahmet Şah tarafından; Darüşşifa ise eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılmış. 1228 ile 1243 yılları arasında yapılıp tamamlanan yapı kompleksinin Baş Mimarı Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah.

DİVRİĞİ ULU CAMİ MİMARİ Ulu Cami, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen plânlı ve tümüyle kesme taşlarla yapılmış bir yapı. Camiye giriş çıkışı sağlayan kuzey, batı ve doğu yönlerde üç ayrı anıt kapı yer alıyor. İç mekân, sekizgen payeleri birleştiren çift yönlü sivri kemerlerle farklı genişlikte yirmi beş birime ayrılmış. Caminin iç mekânı, kapılara nazaran sadelik içeriyor. Bu sadelik ibadet eden insanların dikkatinin dağılmaması ve ibadetteki huşu ve huzurun bozulmaması için tercih edilmiş. Caminin tekstil kapı tarafında kalan sütunlar Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan tarafından güçlendirilmiş. Şah kapısı tarafında kalan ince sütunlar orijinal. Caminin iç kısmında, cennet kapısının arka yüzünde tek parça taştan oyulmuş iki adet emanet sandığı bulunuyor. İnsanlar bir yere giderken değerli eşyalarını ve ziynetlerini emanet sandığına bırakırlar döndüklerinde ise bıraktıkları gibi bulurlarmış. Bununla beraber Divriği Ulu Cami'de bir de sadaka taşı yer alıyor. Hayırseverler sadakalarını bu taşın içine bırakır, ihtiyaç sahipleri de içinden ihtiyacı kadarını alırmış. Bu uygulama, “Bir elin verdiğini öbür elin bilmemesi” olarak ifade edilen, yoksulun incitilmemesi ve onurunun korunmasını esas alan bir duyarlılığın yansıması.

DİVRİĞİ ULU CAMİ KAPILARI BATI KAPI

Bu kapının, Çarşı Kapı, Çıkış Kapısı, Gölgeli Kapı gibi isimlerinin yanısıra, son zamanlarda yaygın olarak kullanılan ismi "Tekstil Kapı”dır. İnce taş işlemeciliğinin zirveye ulaştığı kapı, bir kilimi ya da seccadeyi anımsattığı ve yüksek oranda dantel örneklerini sergilediği için bu ismi almış. Bu eserde lale motifleri çok sayıda farklı şekillerde kullanılmış. Lale, tasavvufta Allah’ı temsil edİyor, çünkü lale tek bir soğandan tek bir bitki olarak yetişiyor ve tekliği ifade ediyor. Aynı zamanda, Allah lafzı ile lale kelimesi, ebced hesabında aynı rakamsal değere yani 66’ya tekabül ediyor. Kapının üzerindeki üç satırlık kitabede yer alan ifade şöyledir: "Şehinşah oğlu Süleyman Şah oğlu Ahmet Şah, Allah'ın affına muhtaç aciz kul, adaletli melik, bu caminin yapılışını 626 (M.1228) yılında emretti, Allah mülkünü daim etsin". CENNET KAPI

Divriği Ulu Cami'de her kapı ayrı bir güzelliğe sahip ancak en görkemli ve ihtişamlı kapı Cennet Kapı'dır. Üzerindeki tüm motiflerin cenneti tasvir etmesi sebebiyle, bu kapıya cennet kapı adının verilmiş. Kuran-ı Kerim’de geçen cenneti anlatan ayetlerdeki eşsiz cennet nimetlerinin tasvirleri burada taşa nakşedilmiş.