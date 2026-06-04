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Tarım mafyası hasat işçilerinin olduğu otobüsü ateşe verdi

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Çiğdem Berfin Sevinç

İtalya'da göçmen işçileri taşıyan minibüsün ateşe verilmesi sonucu dört kişi yanarak hayatını kaybetti. Tek kurtulan işçi, saldırının ücretlerini isteyen çalışanlara "ders vermek" amacıyla gerçekleştirildiğini öne sürdü.

İtalya'nın güneyindeki Amendolara kasabasında yaşanan vahşet ülkeyi ayağa kaldırdı. Göçmen tarım işçilerini taşıyan minibüs, kimliği belirlenen iki saldırgan tarafından ateşe verildi. Araçta bulunan dört işçi diri diri yanarak hayatını kaybederken, bir kişi son anda kurtulmayı başardı.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre saldırganlar minibüse yakıt döktükten sonra işçilerin kaçmasını engellemek için kapıları dışarıdan tuttu. Araç kısa sürede alev topuna dönerken, içeride bulunan Afganistan ve Pakistan uyruklu dört işçi yaşamını yitirdi.

ARKA CAMI KIRIP KAÇTI

Katliamdan ağır yaralı olarak kurtulan 35 yaşındaki Taj A., alevler arasında aracın arka camını kırarak dışarı çıkmayı başardı. Tedavi altına alınan işçi, olayın ücret anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığını öne sürdü.

"BİZE DERS VERMEK İSTEDİLER"

Taj A., çalıştıkları çiftlikte kötü koşullar altında yaşadıklarını ve hak ettikleri ücretleri alamadıklarını belirterek, paralarını istemelerinin ardından tartışma çıktığını söyledi. Hayatta kalan işçi, "Bize ders vermek istediler. Diğer işçilere de verilen emirlerin sorgulanamayacağını göstermek istediler" ifadelerini kullandı.

MAFYA BAĞLANTISI İDDİASI

Soruşturmayı derinleştiren yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin Pakistan uyruklu ve göçmen işçileri organize eden "Capo" olarak bilinen kişiler olduğunu açıkladı. Olayın arkasında ise İtalya'nın en güçlü suç örgütlerinden biri olan Ndrangheta ile bağlantılı bir yapı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi İşçi İtalya mafya
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