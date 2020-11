Diyabette farkındalıkta ‘Hemşire Yılı’

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ramis Çolak, 14 Kasım 2020 Dünya Diyabet Günü temasının “Hemşire ve Diyabet” olduğunu söyledi.

OMÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramis Çolak, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin her geçen gün görülme sıklığının arttığını belirten Prof. Dr. Çolak, “Diyabet, küresel sağlık harcamalarının yüzde 12’sinden sorumlu olduğu gibi diğer birçok sağlık sorununu da beraberinde getirmektedir. Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre, 2019’da 463 milyon yetişkin birey, yani 11 yetişkinden 1’i diyabetlidir. 2040 yılında bu sayının 642 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Diyabetli her 2 yetişkinden 1’ine yaklaşık 232 milyon tanı konulmamıştır. Her 6 canlı doğumdan 1’ine yaklaşık 20 milyon gebelikte yüksek kan şekerinden (hiperglisemi) etkilenmektedir. Diyabet 2019’da en az 760 milyar dolarlık, küresel sağlık hizmetlerine ayrılan payın yüzde 10’una denk gelmektedir, sebep olduğu gibi yine aynı yıl içinde 4.2 milyon kişinin ölümüne sebep olmuştur” dedi.

Dünyada her 6 saniye 1 kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getiren Prof. Dr. Ramis Çolak, “Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışması-II (TURDEP-II) sonuçlarına göre, ülkemizde diyabet görülme sıklığı yüzde 13.7, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ise Türkiye’de bu oran yüzde 13.2’dir. Dünya genelinde her 6 saniyede 1 kişi diyabet nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Diyabet tedavi ve takip edilmediği takdirde; kalp krizi, inme, körlük, böbrek yetmezliği ve diyabetik ayak gibi sonuçlar doğurabilir. İnsülinin keşfini gerçekleştiren ve böylelikle diyabetin tıbbi tedavisine olanak sağlayan Dr. Frederick G. Banting’in doğum günü olan 14 Kasım aynı zamanda Dünya Diyabet Günü olarak ilan edilmiştir” diye konuştu.