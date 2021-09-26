Dilek Albayrak'ın anlattıkları kan dondurdu! Demet Akalın isyan etti

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME'de Dilek'in yardım çığlığı Türkiye'yi derinden sarstı. "12 yaşından beri annem beni satıyor" diyen Dilek, Türkiye'yi ekran başına kilitledi.

"Ekmek karşılığında satıldım" diyen Dilek başına gelenleri anlattı, tüm stüdyo gözyaşlarına boğuldu. Dilek'in açıklamaları sonrası Demet Akalın sinirlerine hakim olamadı.

Akalın yaptığı açıklamada "Köyün kurucusundan koruyucusuna hepiniziz Allah belasını versin, sapık şerefsizler. O köyde Dilek'e dokunan babası ve abisi olmak üzere kim varsa hepsi gözaltına alınmalı" dedi.



