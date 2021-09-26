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  4. Dilek Albayrak'ın anlattıkları kan dondurdu! Demet Akalın isyan etti

Dilek Albayrak'ın anlattıkları kan dondurdu! Demet Akalın isyan etti

26.09.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 yaşındaki Dilek ve kocası Bahattin’in Didem Arslan Yılmaz'ın stüdyosunda anlattıkları herkesi şoke etti. Gaziantep’te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek'in anlattıkları sonrası Demet Akalın isyan etti.

Dilek Albayrak'ın anlattıkları kan dondurdu! Demet Akalın isyan etti

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME'de Dilek'in yardım çığlığı Türkiye'yi derinden sarstı. "12 yaşından beri annem beni satıyor" diyen Dilek, Türkiye'yi ekran başına kilitledi.

"Ekmek karşılığında satıldım" diyen Dilek başına gelenleri anlattı, tüm stüdyo gözyaşlarına boğuldu. Dilek'in açıklamaları sonrası Demet Akalın sinirlerine hakim olamadı.

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Akalın yaptığı açıklamada "Köyün kurucusundan koruyucusuna hepiniziz Allah belasını versin, sapık şerefsizler. O köyde Dilek'e dokunan babası ve abisi olmak üzere kim varsa hepsi gözaltına alınmalı" dedi.

Ekran Alıntısı


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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Didem Arslan
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