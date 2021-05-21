Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Filistin davasını hiçbir zaman ihmal etmeden geleceğe taşıyınız"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarına dikkati çekerek, "Gençler olarak sizler de Kudüs, Mescid-i Aksa, Filistin davasını hiçbir zaman ihmal etmeden, aklınızdan çıkarmadan geleceğe taşıyınız." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Temsilci Genç Buluşması dolayısıyla Ankara'da bulunan gençleri temsilen Başkanlığı ziyaret eden üniversite öğrencilerini kabul etti.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e yönelik saldırılarına dikkati çeken Erbaş, "Kudüs, Mescid-i Aksa her zaman olduğu gibi çok gündemde. 1948 yılından bu yana, orada, Avrupalıların özellikle İngiltere'nin planlarıyla bir işgal devleti kuruldu. Filistin topraklarını işgal etti. O gün bugündür bu acı devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, oradaki zulmü dünyaya anlatmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, "Gençler olarak sizler de Kudüs, Mescid-i Aksa, Filistin davasını hiçbir zaman ihmal etmeden, aklınızdan çıkarmadan geleceğe taşıyınız." diye konuştu.