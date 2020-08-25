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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Giresun'da selzedelere erzak dağıtımına katıldı

GİRESUN HABERLERİ  | 25.08.2020 14:47 | Son Güncelleme

Ali Erbaş: - "Zarara uğrayan kardeşlerimizin yardımı için devletimiz burada, bakanlarımız burada. Birlik beraberlik içerisinde inşallah en kısa zamanda bu sıkıntıları devletimiz giderecektir"

GİRESUN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Giresun'daki sele ilişkin, "Zarara uğrayan kardeşlerimizin yardımı için devletimiz burada, bakanlarımız burada. Birlik beraberlik içerisinde inşallah en kısa zamanda bu sıkıntıları devletimiz giderecektir." dedi.

Erbaş, selin büyük hasar oluşturduğu Dereli ilçe merkezindeki Şehit Tuncay Zengin Çok Programlı Anadolu Lisesinin bahçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bölgeye gönderilen erzak kolilerinin dağıtımına katıldı.

Dağıtım sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Erbaş, sel nedeniyle kaybolan vatandaşların bir an önce bulunmasını temenni etti.

Erbaş, vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Giresun'un çeşitli yerlerinde vefat eden kardeşlerimize Rabbim'den rahmet diliyorum. Dereli başta olmak üzere bölgede ilçelerimiz ve pek çok beldemiz zarar gördü. Allah kolaylık versin." diye konuştu.

"Zarara uğrayan kardeşlerimizin yardımı için devletimiz burada bakanlarımız burada." diyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Birlik beraberlik içerisinde inşallah en kısa zamanda bu sıkıntıları devletimiz giderecektir. Biz de Türkiye Diyanet Vakfı olarak getirmiş olduğumuz kolilerimizi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize burada veriyoruz. Türk Kızılay'ımız burada, pek çok yardım teşkilatı, sivil toplum kuruluşu burada. İşte bu, bizim milletimizin büyüklüğünü gösteriyor. Herhangi bir yerde afet olduğu zaman hemen devletimiz sivil toplum kuruluşlarımız, vakıflarımız, derneklerimiz orada milletimizin yardımına koşuyor. "

Erbaş, kendilerinin de vatandaşların yanlarında olduğuna vurgu yaparak, "Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Vefat eden kardeşlerimize rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Cenab-ı hak milletimizi, insanlığı bu tür afetlerden muhafaza buyursun, bir daha göstermesin." temennisinde bulundu.

Ali Erbaş, İHH tarafından bölgeye kurulan Gezici Aşevi'ni de ziyaret etti.

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