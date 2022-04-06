YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde teravih kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde teravih kıldırdı

06.04.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde teravih kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde teravih kıldırdı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, enderun usulüyle kıldırdığı teravihin ardından cemaatle dua etti.

Cemaate hitap eden Erbaş, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Müslümanların Rabbine en yakın olduğu yerin secde olduğunu belirten Erbaş, "Allah bize nasip etti ve hep birlikte defalarca secde yaptık. O yüzden teravih namazı ne mübarek ve faziletli bir ibadettir. Dolayısıyla teravih namazına koşarak camilere gelelim." diye konuştu.

Teravih namazlarının önemli olduğunu vurgulayan Erbaş, gençlerin, çocukların beş vakit namaza ve teravihe teşvikini tavsiye etti. Erbaş, şunları kaydetti:

"Nefesimizi alıp verebiliyorken onun şükrünü eda edelim. Onun şükrünün en büyük vesilesi de namazdır, oruçtur, hayırdır, hasenattır, duadır, zikirdir, tefekkürdür, şükürdür. Şükürler olsun ya Rabbi diye dilimizle bunu söylediğimiz gibi alınlarımızla secde ederek, rüku ederek, malımızla infak ederek, zekatını vererek, sadakamızı, fitremizi vererek, hayır, hasenat yaparak, yardımlaşarak, paylaşarak, dayanışma içerisinde olarak, şükrümüzü eda edeceğiz. Rahatlıkla alıp verdiğimiz nefesin şükrünü böyle eda edeceğiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyorDevlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyor
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, yarın Hamburg Towers'ı konuk edecekTürk Telekom Erkek Basketbol Takımı, yarın Hamburg Towers'ı konuk edecek
Denizli'de FETÖ hükümlüsü 14 kişi yakalandıDenizli'de FETÖ hükümlüsü 14 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Teravih namazı

Ankara Namaz Vakitleri 6 Nisan Çarşamba

İmsak
04:51
Sabah
06:18
Öğle
12:56
İkindi
16:33
Akşam
19:24
Yatsı
20:45
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ukraynalı anneden kahreden itiraf! “Mezarını ellerimle kazdım”

Ukraynalı anneden kahreden itiraf! “Mezarını ellerimle kazdım”

Milyonlarca dolar değerinde! Defterler ortaya çıktı

Milyonlarca dolar değerinde! Defterler ortaya çıktı

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Polis her yerde onu arıyor! Otoyolda market arabasıyla...

Polis her yerde onu arıyor! Otoyolda market arabasıyla...

Kabızlık, şişkinlik, hazımsızlık... İftarda 10 dakika kuralı

Kabızlık, şişkinlik, hazımsızlık... İftarda 10 dakika kuralı

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.