Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şeker Bayramı diye bir bayram yok

Prof. Ali Erbaş, Ramazan Bayramı'nın Şeker Bayramı olarak dillendirilmesiyle ilgili tartışmalara açıklık getirdi.

"BU ŞEKİLDE KULLANANLAR VAZGEÇSİNLER"



Erbaş'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımları şöyle:

Ramazan Bayramı'nın Şeker Bayramı diye ifade edilmesi yanlıştır. Şeker Bayramı diye bir bayram yoktur. Bu bayram, Ramazan Bayramı'dır ve bir ibadettir. Böyle bir ifade Ramazan'ın kutsiyetine hafiflik getiriyor. Bu şekilde kullananlar bundan vazgeçsinler.

Bayramı tatil olarak görmeyelim, çünkü bu bir ibadettir. Büyüklerimizi, sevdiklerimizi ziyaret edelim. Hatırı sorulmamış hiçbir hasta, gönlü alınmamış hiçbir yaşlı bırakmayalım. Yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümleriyle bayramımıza bir kat daha anlam katalım.

