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  4. Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Erbaş'tan teşekkür mesajı:

Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Erbaş'tan teşekkür mesajı:

17.09.2021 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Anayasamızın 'toplumu din konusunda aydınlatma' görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığının Başkanı olarak bu ulvi göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum"

Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu ulvi göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Erbaş, Twitter hesabından Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanmasına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan kararı, "Daha bir aşk ve heyecan ile yeniden Bismillah." mesajı ile paylaşarak, şunları kaydetti:

"Anayasamızın 'toplumu din konusunda aydınlatma' görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığının Başkanı olarak bu ulvi göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajının sonunda "Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma; hayırla tamamlamayı nasib eyle." ifadesine de yer verdi.

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