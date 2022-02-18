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Diyarbakır annelerinden, eylemlerinin 900. gününde yürüyüşle teröre tepki

18.02.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ellerinde dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafı ve Türk bayraklarıyla yürüyen annelerden Sabire Aydın: - "HDP'ye sesleniyorum, sizde hiç mi vicdan yok, bugün bize gökyüzü ağladı, siz neredesiniz"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri, eylemlerinin 900. gününde "Teröre geçit yok, PKK'ya lanet" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Evlat nöbetinde 900. güne giren aileler, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Türkiye'nin birçok ilinden evlatları dağa kaçırılan anne ve babalar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların da katılımıyla yürüyüş düzenledi.

HDP İl binası önünde başlayan yürüyüşte anneler, "Artık yeter yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Artık yeter bırakın evlatlarımızı" yazılı pankartlar taşıdı.

Ellerinde dağa kaçırılan evlatlarının ve bazı HDP'li milletvekillerin çocuklarının fotoğrafları ile Türk bayrağı bulunan anneler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Hepimiz anneyiz PKK'ya yeteriz", "Türk Kürt kardeştir PKK kalleştir" ve "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP" sloganları attı.

Oturma eyleminde yer alan baba Celil Begdaş, aileler adına yaptığı konuşmada, 2019 yılından bu yana evladından haber alamadığını belirtti.

Oğlunun montunun HDP il binasından çıktığını kaydeden Begdaş, "Oğlumu alamadım. Çünkü siyasi partiydiler. Anayasa Mahkemesine sesleniyorum, vicdanınız varsa anne ve babaların yüreğine su serpin." dedi.

Anne Sabire Aydın da evlat mücadelesine devam ettiğini, eylemlerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyleyerek, "Buradan HDP'ye sesleniyorum, sizde hiç mi vicdan yok, bugün bize gökyüzü ağladı, siz neredesiniz? Gözü kör, kulağı sağır olan siyasi partiler, neredesiniz? Sizi vicdana ve merhamete davet ediyorum." diye konuştu.

Baba Süleyman Aydın ise 7 yıldır oğlundan haber alamadığını belirtti.

Oğlunun HDP il binasından dağa götürüldüğünü anlatan Aydın, "Asla yılmayacağız. Halk burada ama HDP yok. Sözde Kürt için mücadele veriyorlardı ancak yalan söylüyorlar. Bunlar 40 yıldır Kürtleri kandırıyor. Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti Kürt'üyüz." ifadesini kullandı.

Şehit babası Şehmus Kaya, ailelerin yanında olduklarını belirterek, "Hiçbir zaman bu aileleri terk etmeyeceğiz. Binlerce Vedat feda etsem de bu ailelerin yanındayım." dedi.

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