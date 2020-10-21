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Diyarbakır annelerinden kendilerine hakaret eden HDP Milletvekili Tosun'a tepki

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 21.10.2020 16:53 | Son Güncelleme

Anne Türkan Mutlu: - "Remziye Tosun anne olmuş ama demek ki vicdanı anne olmamış" - Baba Süleyman Aydın: - "HDP Milletvekili Remziye Tosun bize hakaret etti. Sen evlat sahibi değil misin?"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileler, kendilerine hakaret eden HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'a tepkilerini dile getirdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 415'inci gününde devam ediyor.

Dağa kaçırılan kızı Şeyma için Bursa'dan gelerek eylem yapan anne Türkan Mutlu, 7 yıldır evladının peşinde olduğunu söyledi.

Her gelen evladın kendileri için umut olduğunu ifade eden Mutlu, "İnşallah, çocuğumu alıp gideceğim." dedi.

HDP Milletvekili Tosun'un kendilerine hakarette bulunduğunu hatırlatan Mutlu, şöyle konuştu:

"Remziye Tosun anne olmuş ama demek ki vicdanı anne olmamış. Allah onu bildiği gibi yapsın. Anne olarak burada evlatlarımızı istiyoruz. Hakkımı istiyorum. Ne zaman evladımı alırsam o zaman buradan gideceğim."

Kızına seslenen Mutlu, "Kızım senin elindeki kalemi alıp, silah verdiler. Çık, gel kızım. Onlara kanma, seni kandırıyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye HDP'nin iç yüzünü gördü"

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetine devam eden Süleyman Aydın da oğlunu HDP'lilerden istediğini belirtti.

"HDP Milletvekili Remziye Tosun bize hakaret etti. Sen evlat sahibi değil misin?" diyen Aydın, çocuklarını istemenin en doğal hakları olduğunu vurguladı.

Aydın, "Ey HDP'liler neden sessiz kalıyorsunuz? Sizde hiç mi vicdan yok? Çocuklarımızı istedik. Burada annelere bir dolu laf söylüyorsunuz. Bütün Türkiye HDP'nin iç yüzünü artık gördü." diye konuştu.

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