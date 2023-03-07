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Diyarbakır annelerinden tüm kadınlara 8 Mart'ta "evlat nöbetine destek" çağrısı

07.03.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, kadınlara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde evlat nöbetine destek vermeleri çağrısında bulundu.

Evladını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1282'nci güne ulaştı.

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 354'e yükseldi.

Yaz kış, kar yağmur, bayram salgın demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 39 aile evladına kavuştu.

Diğer ailelerin evlat nöbetinde umutlu bekleyişi sürüyor.

Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışından gerçekleştirilen destek ziyaretleriyle evlat mücadelesinde her geçen gün daha da güçlenen aileler, tüm kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oturma eylemine destek bekliyor.

8 yıl önce dağa kaçırılan kızı Gülcan için Van'dan gelerek eylem yapan anne Pınar Biçer, AA muhabirine, kızına kavuşmak için mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Biçer, kızını zor şartlarda büyüttüğünü anlatarak, "Kızımı HDP için büyütmedim. Çeyizi hala evimizde. İçim yanıyor. Ne işi var dağda. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yüreği yanan annelere sesleniyorum. Gelin bize destek verin." dedi.

"ÇOCUKLARIMIZI ÖZLEDİK"

Oğlu Aziz için evlat nöbetini sürdüren anne Güzide Demir ise büyük emeklerle büyüttükleri çocuklarını almak için eylem yaptıklarını belirtti.

"Oğluma 8 yıldır hasret kaldım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çocuklarımızı istiyoruz. Bütün kadınlar ve herkes gelsin bize destek versin. Çocuklarımızı özledik." diyen Demir, oturma eylemini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Oğlu Yavuz için eylem yapan anne Sevgi Çağmar da 8 yıldır oğluna hasret olduğunu belirtti.

Çocuklarını almadan gitmeyeceklerini dile getiren Çağmar, "Çocuklarımıza emek verdik, onları büyüttük. Oğlumu üniversiteden kandırıp götürdüler. Yıllardır hasret çekiyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oğluma kavuşmak istiyorum. Bunun için herkesten destek istiyorum." diye konuştu.

"8 MART'TA EVLADIMIZA KAVUŞMAYI ÜMİT EDİYORUZ"

Oğlu Doğan'a kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdüren Sultan Güger ise evladı için verdiği mücadeleden vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Evladına hasret olduğu için 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlayamadığını ifade eden Güger, şunları kaydetti:

"Birer birer çocuklarımızı inşallah alacağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden evladımıza kavuşmayı ümit ediyoruz. Bütün anneleri buraya davet ediyorum. Anneler gelip bize destek versin. Mücadelemize hep beraber devam edelim."

Anne Bedriye Uslu da oğlu Mahmut'a güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlardan evlatları için sürdürdükleri mücadeleye destek beklediklerini belirtti.

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Diyarbakır Namaz Vakitleri 7 Mart Salı

İmsak
05:16
Sabah
06:36
Öğle
12:35
İkindi
15:50
Akşam
18:25
Yatsı
19:40

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Salı

Çiçek Eczanesi
Sur
Nefes Eczanesi
Yenisehir
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