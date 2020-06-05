Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 277'nci gününe girdi.

Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için gelerek eylem yapan anne Kamile Küçükdağ, çocuklarını almadan eylemi bitirmeyeceklerini söyledi.

Canlarından bir parçanın koparılıp götürüldüğünü dile getiren Küçükdağ, "Bizden ne istiyorlar? İki çocuğumla buralarda perişan olduk. Artık yeter, evladımızı versinler, çekip gidelim." dedi.

Küçükdağ, evladına teslim olması çağrısında bulunarak, "Çocuklarımızı götürüp dağda mahkum etmişler, oğlum beni duyuyorsan teslim ol. Özgürlük anne ve babanın yanıdır. Senin yerin orası değil." diye konuştu.

- "14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderdiniz"

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın da evlatlarına kavuşana kadar eylemi sürdüreceklerini belirtti.