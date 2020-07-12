Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

"Şeyma annen kurban beni görüyorsan, duyuyorsan korkma onlardan çık gel. Onlar sizi kandırıyorlar. Kurban Bayramı geldi artık dayanacak gücümüz kalmadı. Senin kokunu özledik, artık sana sarılmak istiyorum. Gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Orası senin yerin değil, sizi kandırıyorlar. Kurban Bayramı yaklaştı. Sensiz bu bayramı geçirmek istemiyorum, gel kızım artık bu hasretlik bitsin."

"Kızımın elini kolunu bağlayarak zorla dağa kaçırdılar. Kızımı kaçıranlar belidir HDP'liler, hepsi cezaevinde" diyen Sancar, şunları belirtti:

Oğlu Tuncay Bİngöl için eylem yapan baba Şevket Bingöl de eylemine sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

HPD'lilerin 314 gündür kendilerine açıklama yapmadığını işaret eden Bingöl, "Çünkü bunlar Kürtlerin kanı üzerinde rant elde ediyorlar. Kürtlerin çocuklarının bir işe sahip olmasını ve okumasını istemiyorlar. Onları hep dağa götürerek, ölüme terk etmek istiyorlar. Çocuklarımızın kanı üzerinde rant sağlıyorlar." ifadelerine yer verdi.

