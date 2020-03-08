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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 08.03.2020 11:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 188'nci gününe girdi.

Oturma eylemine Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden katılan anne Esmer Koç, kızı Zübeyde'nin 2013 yılında HDP'lilerce kaçırıldığını söyledi.

"Kızım PKK'ya satıldı. 7 yıldır aramadığım, sormadığım yer kalmadı" ifadelerini kullanan Koç, "Kızım, sen beni görüyorsan, duyuyorsan askerimize, devletimize teslim ol. Onlar seni kandırdı, sattı. O zalimlerin elinden kaç gel. Ben Diyarbakır'dayım, seni almadan gitmeyeceğim." dedi

Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Engin için gelen anne Kamile Küçükdağ, oturma eylemini oğlu geline kadar devam ettireceğini belirtti.

Oğlunun kaçırıldıktan 3 ay sonra telefonla aradığını, teslim olmak istediğini söylediğini aktaran Küçükdağ, "Oradakiler kendileri vurup öldürüyor, sonra 'asker vurdu' diyorlar. Asker kesinlikle vurmaz. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel. Askerimize, devletimize teslim ol. 5 yıldır gecemiz gündüzümüz bir oldu, artık akacak gözyaşımız kalmadı." şeklinde konuştu.

Bingöl'den oğlu Emrah için evlat nöbetine katılan baba Bilal Avunan ise ilk günden itibaren oturma eylemine kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, "HDP benim çocuğumu kaçırdı, PKK'ya verdi. PKK zaten şehir merkezine gelemiyor. HDP çocukları kaçırıp, onlara teslim ediyor." şeklinde konuştu.

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Diyarbakır Diyarbakır anneleri Evlat nöbeti

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