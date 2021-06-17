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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

17.06.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'tan kandırılarak dağa götürülen kardeşi için eyleme katılan Yemlihan Arul: - "Kardeşim çık gel. Hiç kimseye kanma. Oralar sana göre değil"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Evlatları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da HDP il binası başlattığı oturma eylemi 654'üncü gününde sürüyor.

Muş'tan 7 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kardeşi Mustafa Arul için gelen Yemlihan Arul da oturma eylemine dahil oldu.

Arul, kardeşinin HDP aracılığıyla dağa götürüldüğünü belirterek bu nedenle parti binası önüne geldiğini söyledi.

Tek isteğinin kardeşine kavuşmak olduğunu ifade eden Arul, "Kardeşim oraya gidecek bir insan değil. Onun saflığını kullanarak kardeşimi gönderen her kim ise tekrar getirmesini istiyorum. Kardeşim çık gel. Hiç kimseye kanma. Oralar sana göre değil. Cennet vatanımıza dön." diye konuştu.

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